Les capacités de Zeri, le nouveau tireur d’élite de Zaun

Neon rejoint Valorant, mais l’électricité se propage également à Summoner’s Rift avec l’arrivée de Zeri.

Nous connaissons le nouveau champion Marksman de League of Legends depuis plusieurs jours, mais après le flux de prévisualisation 2022 de Riot, nous avons tout ce que nous devons savoir sur les capacités du Zaunite électrisant.

Passif – Batterie vivante

Zeri gagne une rafale de vitesse de déplacement lorsqu’elle est protégée. De plus, si elle endommage un ennemi avec un bouclier, elle vole la partie de son pouvoir, gagnant elle-même un bouclier.

Q – Tir en rafale

Passif: Zeri a une attaque automatique différente du reste des champions. Ses autos comptent comme des sorts, infligent des dégâts magiques et s’échelonnent à partir de la puissance au lieu des dégâts d’attaque. Déplacer et lancer sa première capacité charge le passif de ses attaques automatiques, qui ralentissent et infligent des dégâts supplémentaires lorsqu’elles sont complètement chargées.

Actif: Zeri tire sept balles en succession rapide qui infligent des dégâts physiques au premier ennemi touché, faisant de sa capacité active Q ses véritables attaques automatiques.

W – Laser à ultrasons

Zeri tire une rafale d’électricité, endommageant le premier ennemi touché sur son passage. Si Zeri vise un mur, un laser à longue portée éclatera à partir de ce point, infligeant des dégâts aux ennemis touchés.

E – Surtension d’étincelle

Zeri glisse sur une courte distance, renforçant ses trois prochains Burst Fires, les faisant percer les ennemis et endommager tout sur leur passage. Si elle se précipite sur le terrain, elle saute ou saute par-dessus. Pendant le temps de recharge, les capacités et les attaques de Zeri qui touchent un champion ennemi réduisent le temps de recharge de Spark Surge.

R – Coup de foudre

Zeri provoque une surtension électrique, endommageant les ennemis dans une grande zone tout en se surchargeant. Lorsqu’elle est surchargée, elle gagne une vitesse d’attaque, une vitesse de déplacement et des dégâts supplémentaires. La durée du buff est réinitialisée lorsqu’elle endommage un champion ennemi, chaque rafraîchissement ajoutant une autre pile de vitesse de déplacement à la surcharge. Le buff modifie également les propriétés de Burst Fires, l’accélérant et réduisant le nombre de balles à trois, tout en endommageant également les ennemis proches de la cible avec un éclair en chaîne.

Impressions

À première vue, Zeri change un peu dans le jeu. Premièrement, les vraies attaques automatiques sont liées à sa capacité Q ; de la même manière que Karthus ou Evelynn fonctionnent. Mais elle a également une attaque spéciale pour ses autos réelles, qui déclenchent des objets passifs et gagnent plus de puissance grâce aux AP. Cela signifie qu’elle pourrait théoriquement être construite AP ou Hybride. Et certains builds comme celui-ci ont émergé ces dernières semaines sur Kai’Sa, Ezreal et Twitch ; donc la méta actuelle pourrait être parfaite pour elle.

Sa capacité E est l’autre dans son kit qui est très intéressante. Il a un fort potentiel d’itinérance, ce qui pourrait signifier que le Zaunite Marksman pourrait être joué dans la voie médiane. Ou si ses ratios sont suffisamment bons pour nettoyer la jungle, ils pourraient également jouer ce rôle. Zeri ne rejoindra pas la Faille dans les prochaines semaines, elle n’a pas encore été ajoutée à PBE. Mais selon le livestream de Riot, elle sera jouable très bientôt !