Les capacités des aides auditives AirPods ne font que commencer, selon un rapport

Il existe depuis longtemps des rapports selon lesquels Apple travaille sur des moyens de créer efficacement des aides auditives AirPods – en ajoutant des capacités aux écouteurs intra-auriculaires qui leur permettraient de remplacer les aides auditives pour au moins certaines personnes. Ou, au moins, brouillez les lignes entre les écouteurs et les aides auditives.

Un nouveau rapport indique aujourd’hui que la société de Cupertino y travaille toujours activement et a d’autres ambitions liées à la santé pour les appareils…

Les rapports du WSJ.

Apple étudie des moyens de transformer les AirPod en un appareil de santé, notamment pour améliorer l’audition, la lecture de la température corporelle et la surveillance de la posture, selon des documents examinés par le Wall Street Journal et des personnes familières avec les plans. […] Il n’est pas clair si Apple développe de nouvelles fonctionnalités spécifiques pour les aides auditives pour les AirPod ou si elle souhaite commercialiser les fonctionnalités d’amélioration auditive existantes des oreillettes en tant qu’aides auditives.

Cependant, il semble que les plans d’aides auditives AirPods ne soient toujours pas sur le point d’être lancés.

Les fonctionnalités proposées pour les AirPods ne sont pas attendues d’ici l’année prochaine et pourraient ne jamais être déployées auprès des consommateurs ou le calendrier pourrait changer, ont averti des personnes familières avec les plans de l’entreprise.

Apple a déjà récemment fait un pas dans cette direction, avec le lancement de la fonctionnalité Conversation Boost dans iOS 15.

Conversation Boost concentre vos AirPods Pro sur la personne qui parle devant vous, ce qui facilite l’écoute lors d’une conversation en face à face.

Le rapport du WSJ manque de détails, mais il serait certainement sur la marque pour Apple. L’entreprise est fermement engagée en faveur de l’accessibilité et l’Apple Watch devient de plus en plus sophistiquée en tant qu’appareil axé sur la santé, il serait donc logique que les ambitions de l’entreprise en matière de santé s’étendent à d’autres produits.

Le journal a récemment rapporté qu’Apple espère que les iPhones pourront aider à diagnostiquer les problèmes de santé mentale. Ce serait une décision controversée, bien que la société prévoie que tout le traitement soit effectué sur l’appareil. Cependant, comme nous le savons de la fureur du CSAM, cela pourrait ne pas dissiper les craintes.

