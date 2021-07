Les capitaines Jones et Kolisi sont aptes à commencer le premier test au Cap, mais de grands noms manquent

in

Les capitaines Alun Wyn Jones et Siya Kolisi sont prêts à diriger leur équipe alors que les Lions britanniques et irlandais affrontent l’Afrique du Sud ce week-end.

La série à succès de trois tests débute au Cap ce samedi avant trois semaines d’action intense sur la tournée estivale des Lions.

GETTY

Le capitaine des Lions, Alun Wyn Jones, est apte à affronter l’Afrique du Sud lors du premier test ce week-end

Le grand gallois Jones mènera les hommes de Warren Gatland au combat seulement quatre semaines après s’être luxé l’épaule.

L’arrière Stuart Hogg, l’ailier Duhan van der Merwe, le centre Elliot Daly et le demi de mêlée Ali Price ont battu des rivaux plus établis pour commencer.

Chez les avants, Luke Cowan-Dickie a remporté la course au talonneur tandis que Jack Conan est au huitième rang.

Owen Farrell et Conor Murray seront sur le banc, tandis que les vétérans des précédentes tournées Lions Taulupe Faletau, Mako Vunipola et Jamie George manqueront complètement le 23.

Pour l’Afrique du Sud, le skipper Kolisi dirigera son pays après avoir vaincu le COVID-19.

.

Le capitaine sud-africain Siya Kolisi mènera ses hommes contre les Lions

Le flanker des Sharks était l’un des 14 Springboks à avoir été testés positifs pour le coronavirus, l’obligeant à s’auto-isoler à Johannesburg pendant 10 jours.

L’ailier Makazole Mapimpi et le pilier Ox Nche ont également été sélectionnés pour commencer pour les champions du monde tandis que l’ouvreur Handre Pollard, un autre des Springboks testé positif, remportera sa 50e sélection.

Afrique du Sud v The Lions : les compositions confirmées

Afrique du Sud: Le Roux, Kolbe, Am, De Allende, Mapimpi, Pollard, De Klerk, Nche, Mbonambi, Nyakane, Etzebeth, Mostert, Kolisi (capt), Du Toit, Smith.

Remplaçants: Marx, Kitshoff, Malherbe, De Jager, Elstadt, H Jantjies, E Jantjies, Willemse.

Les Lions: Hogg, A Watson, Daly, Henshaw, Van Der Merwe, Biggar, Price, W Jones, Cowan-Dickie, Furlong, Itoje, AW Jones (capt), Lawes, Curry, Conan.

Remplaçants: Owens, Sutherland, Sinckler, Beirne, H Watson, Murray, Farrell, L Williams.

Afrique du Sud v The Lions : comment écouter

Ce premier Test aura lieu à 17h le samedi 24 juillet.

Une couverture complète du Cape Town Stadium sera diffusée en direct sur talkSPORT, avec notre préparation d’avant-match à partir de 16h.

Craig Doyle sera votre hôte et les commentaires proviendront d’Andrew McKenna et James Haskell.

Nous aurons également des analyses d’experts des anciens Lions Ben Kay et Tommy Bowe.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

.

Les entraîneurs-chefs Rassie Erasmus et Warren Gatland s’affronteront à Cape Town Afrique du Sud contre les Lions : qu’est-ce qui a été dit ?

Warren Gatland : « C’est double. Vous ne pouvez pas affronter l’Afrique du Sud sans savoir que vous devez correspondre à leur physique car vous ne pouvez pas leur permettre de dominer.

“Le test match de rugby est une question de combat physique et cela ne change pas, mais il s’agit aussi d’être intelligent et lorsque ces opportunités offensives se présentent, nous devons pouvoir en tirer parti.

« Nous sommes dans une excellente position du point de vue du conditionnement, nous n’allons donc pas tomber. Nous pensons qu’au fur et à mesure que le jeu avance, nous allons devenir de plus en plus forts.

«Nous allons être dans un bras de fer, mais nous sommes convaincus que nous pouvons surmonter cela. Vous n’allez pas tout obtenir dans un match test, mais il y a des moments où vous aurez de l’ascendant et nous pensons que nous pouvons en tirer parti.

