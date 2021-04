Les capital-risqueurs investissent plus de 16 milliards de dollars en actions blockchain depuis 2012

Saviez-vous qu’entre 2012 et 2020, plus de 3000 transactions de capital-risque blockchain ont eu lieu à travers le monde? Cointelegraph Consulting a construit à ce jour l’ensemble de données le plus complet de tout le capital-risque blockchain. Couvrant plus de 16 milliards de dollars investis par 928 différents anges, VC, incubateurs et entreprises, le nouveau rapport de 75 pages est l’analyse la plus approfondie jamais écrite sur l’industrie du VC blockchain.

«Le rapport Cointelegraph Blockchain Venture Capital» contient des interviews exclusives des sociétés de capital-risque les plus influentes, notamment Etiënne vantKruys de TRGC, Jin Kang de #Hashed, Alon Goren du Draper Goren Holm Fund, Stephan Wong de PNYX Ventures, Camron Miraftab de Rarestone Capital, Michael Anderson de Framework Ventures et Ryan Taylor de la Dash Investment Foundation.

Lire le rapport complet ici.

Le rapport est divisé en trois sections principales comprenant des informations pertinentes pour les startups, les capital-risqueurs (commandités) et les investisseurs (commanditaires). Voici les faits saillants du rapport.

Les projets avec des pièces qui étaient populaires pour les accords VC blockchain 2020 comprenaient: Avalanche (AVAX), Curv (CRV), DerivaDEX (DDX), Nervos Network (CKB) et Zilliqa (ZIL), pour n’en nommer que quelques-uns.

De nombreux fonds de capital-risque blockchain ont surpassé les fonds de capital-risque traditionnels. Alors que les fonds traditionnels ont eu des rendements à deux chiffres, plusieurs fonds de capital-risque blockchain ont gagné 10 fois plus. Outre les rendements stupéfiants, les fonds de capital-risque axés sur la blockchain ont également bénéficié d’une faible corrélation avec les classes d’actifs traditionnelles.

Par exemple, la corrélation du jeton BCAP de Blockchain Capital avec les indices boursiers se situe entre 0,00 et 0,14. Le potentiel de diversification des investisseurs intéressés par le capital-risque est clair et net.

Les investissements en capital-risque dans l’industrie de la blockchain ont subi de graves pressions économiques pendant le COVID-19. Les investissements dans la blockchain VC ont diminué de 13% entre 2019 et 2020, tandis que les investissements traditionnels dans le VC ont augmenté de 18%. Le montant global investi dans la blockchain VC est passé de 3,17 milliards de dollars en 2019 à 2,77 milliards de dollars en 2020.

En 2020, la tendance chaude des accords de capital-risque blockchain était la finance décentralisée. Plus de 200 fonds de capital-risque et de couverture parient sur l’avenir de plus de 100 projets DeFi. Actuellement, plus de 20 milliards de dollars de capital sont enfermés dans les protocoles DeFi.

Pour en savoir plus sur la façon de s’impliquer avec DeFi, lisez le guide définitif de Cointelegraph Consulting sur DeFi ici.

Pour les entreprises qui sont dans leur cycle de financement de série A et au-delà, le prix des ventes (P / S), le prix de l’inscription (P / B) et le prix des bénéfices par action (P / E) sont des multiples d’analyse comparative courants utilisés pour évaluer la blockchain. private equity. Les valorisations de certaines sociétés privées de cryptographie sont astronomiquement plus élevées que les actions FANG. Par exemple, une société de cryptographie a levé des capitaux avec un ratio P / E de 110.

Pour mettre cela en comparaison, le rapport P / E d’Apple pendant le coronavirus oscillait autour de 24 mais a atteint un maximum de 41,93 en décembre 2020. Cependant, cela compare des pommes aux oranges dans une certaine mesure. Néanmoins, les sociétés de capital-risque soutenant des startups à des niveaux presque records impliquent que ces entreprises investies devront générer plus de capital qu’elles n’en ont reçu – et elles devront le faire dans un environnement très volatil.

Pour en savoir plus sur les secteurs qui, selon ces sociétés de capital-risque blockchain, seront à la mode en 2021, lisez le rapport complet. Le rapport couvre également les implications fiscales de l’investissement dans le capital-investissement blockchain dans divers pays, comment effectuer des analyses de flux de trésorerie actualisés pour les bourses qui deviennent publiques comme Coinbase ou Kraken, et les avantages et les risques associés à la tokenisation des actions d’un fonds.

