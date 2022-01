Les capteurs de suivi oculaire de Somalytics pourraient rendre la technologie PSVR 2 obsolète

Le CES regorge toujours de gadgets uniques et intéressants, et l’un des plus intéressants que nous ayons vu jusqu’à présent est un nouveau type de capteur d’une société appelée Somalytics. Somalytics est dirigée par une équipe d’experts de l’industrie, dont Barbara Barclay, avec qui j’ai rencontré virtuellement au CES pour discuter de ce sur quoi la startup travaillait.

En bref, de nouveaux capteurs en papier à base de nanotubes de carbone – qui mesurent à seulement 40 000 000 000e de mètre – sont utilisés pour mesurer les impulsions électriques. Les capteurs capacitifs sont utilisés dans pratiquement tous les gadgets qui fonctionnent avec des tapotements ou des balayages, comme l’écran tactile de votre smartphone ou les boutons tactiles d’un appareil.

Somalytics affirme que ses capteurs sont suffisamment sensibles pour mesurer plusieurs centimètres du capteur lui-même, ce qui leur offre une grande variété d’utilisations et pourrait alimenter certains des meilleurs gadgets pour la maison intelligente à l’avenir.

Barclay a décrit plusieurs cas d’utilisation, y compris des capteurs de maison intelligente capables de détecter des gestes 3D (photo ci-dessus) – et sont suffisamment sensibles pour détecter des doigts individuels pour des gestes plus avancés – des boutons sans contact pour les utilisations publiques comme les ascenseurs, et même le suivi des yeux dans les casques VR sans le besoin d’un appareil photo.

Ce dernier composant est particulièrement fascinant étant donné que le PSVR 2 de Sony vient d’être annoncé avec le support de l’eye-tracking. Ce casque utilise des caméras infrarouges pour détecter les mouvements des yeux, tandis qu’un casque utilisant des capteurs Somalytics détecterait les mouvements via des impulsions électriques, ce qui donnerait un résultat plus axé sur la confidentialité.

L’image en haut de cet article montre un premier prototype de lunettes de suivi oculaire. Cette technologie pourrait être traduite en un futur casque VR sans ajouter de volume réel ni de consommation électrique comme le nécessiterait une caméra. Barclay travaillait auparavant chez Tobii, la société responsable des méthodes de suivi oculaire dans de nombreux casques VR existants comme le HTC Vive Pro Eye et le Pico Neo 2 Eye, il est donc logique que Somalytics adopte cette approche.

Somalytics n’annonce aucun partenariat spécifique avec des entreprises lors de ce CES – citant que beaucoup de ces produits sont encore au stade du prototype ou des premières phases de mise en œuvre par les consommateurs – mais il est tout à fait probable que nous les verrons dans des produits dans un avenir proche. Penser aux futures maisons intelligentes où les appareils sont contrôlés sans parler à un assistant virtuel ou même appuyer sur un interrupteur physique est absolument fascinant, et nous espérons en voir plus de Somalytics bientôt.