Les carburants à énergie propre sont intéressants, mais l’action CLNE n’est pas un achat

Les investisseurs doivent éviter Carburants énergétiques propres (NASDAQ :CLNE) stock pour l’instant. Je dis cela malgré le fait que les actions ont des catalyseurs positifs, y compris le soutien de la foule de Reddit et une entreprise respectueuse de l’ESG.

Source : ZikG / Shutterstock.com

Au-delà de ces vents arrière ténus, il y a des signes évidents que les carburants énergétiques propres ne sont pas à la hausse. En fait, il y a des signes évidents que l’action CLNE va probablement baisser.

Mais avant de découvrir pourquoi l’action CLNE ne vaut probablement pas la peine d’investir maintenant, reconnaissons au moins l’entreprise pour ce qu’elle est : une entreprise innovante qui fait des choses intéressantes.

À quoi servent les carburants à énergie propre ?

Clean Energy Fuels capte le gaz naturel renouvelable qu’il utilise ensuite pour alimenter les flottes de transport, y compris les camions lourds et les autobus qui polluent l’air avec du diesel et de l’essence.

Clean Energy Fuels capte le bio-méthane des décharges et des fermes laitières et transforme ces déchets organiques en gaz naturel renouvelable. Ce gaz naturel, bien sûr, est très différent du gaz naturel non renouvelable dérivé de sources de combustibles fossiles.

La société vend deux ensembles distincts de solutions. Premièrement, elle commercialise des produits et services de gaz naturel renouvelable auprès des flottes de véhicules afin de les rendre plus propres.

Pour les flottes qui fonctionnent déjà au gaz naturel non renouvelable, le changement est facile. Pour ceux qui passent du diesel ou de l’essence, c’est plus compliqué. Fondamentalement, les carburants à énergie propre peuvent permettre à presque tous les gros véhicules de fonctionner au gaz naturel renouvelable.

Clean Energy Fuels permet également aux exploitations agricoles de générer des revenus en utilisant une méthode non traditionnelle : la capture des émissions de gaz méthane. Plus précisément, l’entreprise fournit des digesteurs produisant du biogaz aux fermes qui veulent essayer de gagner de l’argent avec leurs vaches gazeuses.

Aussi cool que soit cette idée, l’action CLNE n’augmentera pas nécessairement uniquement sur ses mérites. En effet, il y a quelques signes qui indiquent que les actions ne monteront pas en flèche de sitôt.

L’énergie propre n’a pas le soutien massif des investisseurs de Meme

J’ai commencé cet article en mentionnant que les carburants à énergie propre n’ont pas de catalyseurs très puissants. Bien que l’action CLNE ait été activement discutée sur les babillards électroniques, y compris Reddit, elle n’a pas assez d’élan pour monter en flèche.

Une grande partie des discussions sur les soi-disant actions meme se concentrent sur les short squeezes. Lorsque de telles compressions se produisent, les actions impactées augmentent massivement en peu de temps.

Cependant, l’action CLNE n’a pas assez d’intérêt à court terme pour déclencher un squeeze. Au 30 juin, 8,82 % de ses actions étaient vendues à découvert, selon shortsqueeze.com et MarketBeat.

C’est loin du niveau de 20 % qui est habituellement nécessaire pour créer une courte compression. Personne ne devrait donc s’attendre à ce que les actions de Clean Energy subissent une courte compression de si tôt.

Inquiétudes sur les prix surgonflés

Le contributeur d’InvestorPlace, Josh Enomoto, a récemment noté que dans un signe très baissier pour les actions CLNE, le plus grand actionnaire du nom a vendu plus de 5 millions de ses actions au cours de la période de cinq semaines précédant le 10 juin.

Cet investisseur croyait clairement que les cours de l’action pendant cette période étaient excessifs.

À mon avis, de nombreux actionnaires, y compris ce grand investisseur, se penchent sur les états financiers de Clean Energy Fuels, et ils n’aiment pas ce qu’ils voient.

Les chiffres racontent l’histoire

La publication du plus récent 10-Q de la société coïncide avec une tendance à la baisse de ses actions. Clean Energy Fuels a publié ses résultats du premier trimestre le 31 mars. Du 1er avril à cet après-midi, l’action est passée de 14,52 $ à 9,11 $. C’est une baisse de 37 %.

Au cours des trois premiers mois de 2020, la société a réalisé un bénéfice de 1,704 million de dollars sur 75,7 millions de dollars de revenus. Au cours de la même période un an plus tard, il a subi une perte de 7,169 millions de dollars sur 67,69 millions de dollars de revenus. La détérioration a probablement été causée par la pandémie.

Cependant, étant donné le manque de confiance des investisseurs dans l’entreprise, le chemin peu clair des actions vers une courte compression et ses résultats financiers peu inspirants, je resterais à l’écart du titre.

À la date de publication, Alex Sirois n’avait (ni directement ni indirectement) de positions dans les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.