Le quart-arrière Kyler Murray a attiré l’attention lors de la semaine 6 du championnat de la Ligue nationale de football (NFL), après avoir dirigé le cardinaux de l’Arizona à un triomphe qui les maintient comme la seule équipe invaincue à l’issue de la sixième semaine de compétition ce lundi. Dans le même ordre d’idées, les Packers de Green Bay ont remporté leur cinquième victoire consécutive après une défaite lors du premier match de la saison et les Cowboys de Dallas ont surpris et battu les Patriots de la Nouvelle-Angleterre pour la première fois depuis 1987. La recrue rapprochée, le Chilien Sammis Reyes a mis la saveur latino-américaine au jour de la NFL pour la deuxième semaine consécutive.

Murray a lancé quatre passes de touché et Les Cardinals de l’Arizona ont battu les Cleveland Browns 14-37 sur la route et ils restent la seule équipe invaincue de la NFL. La victoire permet aux Cardinals de mettre leur marque à 6-0 en début de saison et d’obtenir leur meilleur début de championnat depuis 1974. Les Cardinals (6-0) ont construit une avance de 20-0 dans la première moitié de la saison. match et a maintenu son record parfait intact malgré l’absence de l’entraîneur-chef Kliff Kingsbury et du secondeur étoile Chandler Jones, qui ont été testés positifs pour COVID-19 cette semaine.

Le quart-arrière Aaron Rodgers a lancé pour deux touchés et a couru pour un autre, aidant le Green Bay remporte la victoire 14-24 sur la route contre les Bears de Chicago. Avec leur victoire, les Packers (5-1) ont remporté leur 20e victoire en 23 matchs, incluant les séries éliminatoires, contre les Bears (3-3). Green Bay s’est amélioré à 22-5 avec Rodgers commençant contre Chicago. L’équipe a également empêché Chicago de les égaler pour la tête de la division nord de la NL.

Le quart-arrière Dak Prescott a lancé une passe de touché de 35 verges à son receveur CeeDee Lamb en prolongation, et les Cowboys ont défait les Patriots 29-35 sur la route. Pour Dallas, c’est leur première victoire contre les Patriots de Bill Belichick. Dallas n’avait plus gagné en Nouvelle-Angleterre depuis 1987 et avait une fiche de 0-5 contre Belichick. Les Cowboys (5-1) ont remporté cinq matchs de suite et sont sur leur plus longue séquence de victoires depuis 2016.

QB Carson Wentz a lancé deux passes de touché, Jonathan Taylor a couru pour deux autres et Les Colts d’Indianapolis ont battu les Texans de Houston 31-3. Les Colts sont revenus en forme après s’être effondrés la semaine dernière au quatrième quart contre les Ravens de Baltimore pour leur deuxième victoire en trois semaines.

Le quart-arrière Patrick Mahomes s’est rallié à deux interceptions et a lancé deux touchés menant à Les Chiefs de Kansas City remportent une victoire 13-31 sur la route contre Washington, pour qui Reyes a ajouté son deuxième départ consécutif. Après avoir eu deux interceptions au cours de la première moitié du match, Mahomes a rebondi en seconde période, a conçu trois touchés pour compenser ses deux interceptions et a mené Kansas City à une victoire, ce qui les a ramenés à 0,50% sur le tableau de bord. jusqu’ici cette saison. Dans la défaite, Reyes continue de tirer le meilleur parti du temps que lui donne son entraîneur-chef, après que l’équipe a placé l’ailier rapproché de départ Logan Thomas sur la liste des handicapés avec ses ischio-jambiers touchés, et son absence possible pendant au moins trois matchs a ouvert le porte pour Reyes. Reyes a participé à des jeux dans les quatre quarts sur des équipes spéciales. Le Chilien a été un joueur clé dans 7 des 13 points de Washington lorsqu’il a joué huit snaps, ou passes qui commencent les jeux, en ajoutant quatre de plus qu’à ses débuts il y a une semaine contre les Saints de la Nouvelle-Orléans. Quelques heures seulement avant le coup d’envoi, Reyes figurait toujours sur la liste des joueurs douteux en raison de maux de dos. Dimanche dernier, l’ailier rapproché est entré dans l’histoire en devenant le premier Chilien à faire ses débuts dans la NFL, participant à seulement quatre matchs d’équipes spéciales.

Dans d’autres résultats, Les Rams de Los Angeles ont battu les Giants de New York 11-38 sur la route; Les Jaguars de Jacksonville ont battu les Dolphins de Miami 23-20 à Londres et a mis fin à une séquence de 20 défaites consécutives, la deuxième plus longue de l’histoire de la ligue. Les Bengals de Cincinnati ont défait les Lions de Detroit 11-34 sur la route; les Ravens de Baltimore ont battu les Chargers de Los Angeles 34-6; les Steelers de Pittsburgh ont devancé les Seahawks de Seattle 23-20, et les Titans du Tennessee sont revenus par derrière pour vaincre les Bills de Buffalo 34-31.

Pillards de Las Vegas, sans l’entraîneur-chef Jon Gruden sur le banc, ils ont organisé la victoire surprise du lendemain gagner sur la route 24-34 aux Broncos de Denver et les Vikings du Minnesota ont défait les Panthers de la Caroline 28-34 sur la route.