Les cardinaux deviennent chauds à un moment crucial avec les séries éliminatoires de la MLB qui se profilent

Les Cardinals de St. Louis sont devenus chauds au bon moment et entrent dans leur avant-dernière série de la saison 2021 sur une séquence de 16 victoires consécutives en bonne position pour décrocher la deuxième place de wild card de la Ligue nationale.

Le receveur de St. Louis Andrew Knizner a marqué le feu vert sur le lancer sauvage du lanceur des Cubs de Chicago Codi Heuer en neuvième manche pour donner aux Cards leur dernière victoire dimanche, 4-2.

“Nous avons fait les petites choses, les petites choses qui vous aident à gagner des matchs”, a déclaré le manager des Cardinals, Mike Shildt.

Les petites choses ont aidé les Cardinals à gagner la plupart de leurs matchs sur la dernière ligne droite. St. Louis a une fiche de 20-6 en septembre et n’a pas perdu un match depuis le 10 septembre. Six des victoires au cours de la séquence ont été de deux points ou moins.

La séquence de victoires a aidé les Cardinals à accéder à la deuxième place de wild card, où ils sont restés. L’équipe avait quatre matchs de retard sur les Reds dans la colonne des victoires après leur match du 10 septembre. Tout a changé depuis.

Derrière Paul Goldschmidt, Harrison Bader, Nolan Arenado et les performances de lanceurs de vétérans comme Adam Wainwright et Jon Lester, Saint-Louis contrôle son propre destin. Les Cardinals décrocheront une place de wild card avec une victoire et des défaites des Reds et des Phillies de Philadelphie.

St. Louis pourrait affronter les Dodgers de Los Angeles ou les Giants de San Francisco lors de l’élimination en un match.

Knizner a déclaré que l’équipe est concentrée.

Le manager des Cardinals de Saint-Louis, Mike Shildt, deuxième à droite, parle avec l’arrêt-court Paul DeJong, à gauche, le joueur de premier but Paul Goldschmidt, deuxième à gauche, et le receveur Andrew Knizner, à droite, en attendant le lanceur de relève Andrew Miller au cours de la sixième manche d’un match de baseball contre les Cubs de Chicago à Chicago, dimanche 26 septembre 2021. (AP Photo/Nam Y. Huh)

“Nous sommes vraiment enfermés”, a-t-il déclaré, via MLB.com. “Nous jouons du bon baseball, nous jouons tout au long de la neuvième manche jusqu’au dernier lancer.

“Nous n’avons jamais l’impression d’être hors du jeu, et je pense que lorsque vous regardez l’ensemble de la saison, je pense que nous avons joué un bon baseball. Nous avons juste dû mettre toutes les phases ensemble. Je pense enfin, maintenant, peut-être à le moment le plus important de la saison, nous mettons tout en place.”

Selon l’Elias Sports Bureau, les Cardinals ont rejoint les Quakers de Philadelphie en 1887 en tant que seules équipes des ligues majeures de l’histoire à remporter leurs 11 derniers matchs sur route ou plus en une saison.

Le manager des Cardinals de St. Louis, Mike Shildt, à gauche, félicite Paul Goldschmidt après le coup de circuit en solo de Goldschmidt lors de la troisième manche d’un match de baseball contre les Cubs de Chicago à Chicago, le dimanche 26 septembre 2021. (AP Photo/Nam Y. Huh)

Les Cardinals amorcent une série avec les champions du Centre de la Ligue nationale des Milwaukee Brewers mardi et terminent la saison contre les Cubs le week-end prochain.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.