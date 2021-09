Les cardinaux libèrent le lanceur qui a combattu Yadier Molina

L’équipe de Cardinaux de San Luis, ont annoncé ce jeudi qu’ils libre en pleine saison 2021 de Ligue majeure de baseball -MLB au lanceur Daniel Ponce de Léon, lanceur partant dont on se souvient cette saison pour s’être battu avec Yadier Molina dans le chien.

Il y a environ huit jours, Daniel Ponce de León et Yadier Molina ont eu une discussion animée dans la grotte des Cardinaux pour une réclamation après des billets consécutifs, quelque chose qu’ils ont sûrement résolu en tant que coéquipiers, mais aujourd’hui, ce joueur a été libéré par l’organisation de San Luis dans le milieu de la lutte pour la wild card lors de la saison 2021 de la Major League Baseball.

Nous avons accordé au RHP Daniel Ponce de Léon sa libération inconditionnelle. – Cardinaux de Saint-Louis (@Cardinals) 23 septembre 2021

Ponce de León, qui a quatre ans d’expérience dans la MLB, tous avec les Cardinals, a terminé ce cycle après 24 matchs et quelques chiffres qui laissaient à désirer, c’est pourquoi son équipe a pris la décision de le libérer alors qu’il est actuellement se battre pour la wild card de la Ligue nationale.

Effet combat avec Yadi ?

La vérité est que nous ne savons pas et je ne crois pas (je pense), cependant pour personne c’est un secret que Yadier Molina est le joueur avec le plus de cheval et de leader au sein des Cardinaux, mais nous devons aussi être honnêtes et si l’on voit les chiffres de Daniel Ponce de León Dans la campagne actuelle de la MLB 2021, ils sont assez bas et n’ont pas beaucoup contribué à leur organisation.

Chiffres en 2021

Ponce de León a disputé 24 matchs et seulement deux départs en 2021 et bien qu’il soit titulaire sur le papier, cette année, il a été utilisé comme releveur et a laissé un record de 1-1, avec un pourcentage élevé de MPM de 6,21, deux arrêts, 22 buts sur balles et seulement 24 retraits au bâton. De plus, il a reçu 24 courses.

Il faut espérer que l’avenir de ce lanceur de 29 ans sera, mais sans aucun doute, la chose la plus pertinente qu’il a faite lors de la saison 2021 de la MLB a été cette altercation avec Yadier Molina le 15 septembre.