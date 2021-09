Les cardinaux ont vu Albert Pujols tourner à Saint-Louis pour la dernière fois

in

Ce n’est un secret pour personne que les chances que Albert Pujols prendre sa retraite à la fin de cette saison sont élevés; Alors les Cardinals de St. Louis se sont remis sur pied dans ce qui serait la dernière fois qu’ils le verraient dans la surface du frappeur au MLB.

Les Cardinals de St. Louis n’accueillent plus les Angeles Dodgers au Bush Stadium cette saison; ce qui empêche Albert Pujols faire un tour de plus dans ce stade pour le reste de la saison. De plus, les Cards ne se dirigent pas vers les séries éliminatoires.

Pujols épuisait son dernier tour de jeu et les fans savaient ce qui se passait, ils n’ont pas hésité à se relever et à l’encourager.

Il y a encore une certaine incertitude quant à savoir s’il y a une possibilité qu’il revienne aux Cardinals de St. Louis en 2022, quelque chose qui ne lui correspond pas, mais au DG s’il veut lui faire une offre et si le Dominicain est disposé .

Dans le stade des Cardinaux, des affiches sont apparues disant qu’ils voulaient qu’Albert Pujols et Yadier Molina jouent ensemble lors de la dernière saison des deux joueurs ; voir deux des joueurs qui ont donné le plus de sourires repartir avec le même maillot dans le MLB.

Au cours de ses 11 saisons avec les Cardinals de Saint-Louis, Pujols a frappé 328 points avec 445 circuits, 1 329 points produits, 84 buts volés, 975 buts sur balles, 704 retraits au bâton, 2 073 coups sûrs et 1 291 points marqués. Et en ce qui concerne les récompenses, il a remporté deux séries mondiales, 3 fois MVP, 10 fois all-star, 2 gants d’or, titre au bâton, recrue de l’année, 2 séries mondiales, MVP d’une série de championnat et 6 bâtons d’argent.