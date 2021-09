Les cardinaux s’assurent une place en séries éliminatoires

29/09/2021 à 08:07 CEST

.

Le Ranger Dylan Carlson, le joueur de troisième but Nolan Arenado et le frappeur de pincement José Rondon ont frappé des circuits pour soutenir le partant Adam Wainwright, et les cardinaux de Saint-Louis a prolongé sa séquence de victoires à 17 matchs et a décroché une place de wild card dans la Ligue nationale en vaincre les Brewers de Milwaukee 6-2. Les Cardinals joueront le match de wild card de la NL le 6 octobre contre les Dodgers ou les Giants, l’équipe qui ne remporte pas la NL West. Le voyage en séries éliminatoires sera le troisième d’affilée des Cardinals, tandis que Milwaukee avait déjà obtenu le titre NL Central.

St. Louis avait 71-69 le 11 septembre avant la séquence de victoires, la plus longue de l’histoire de l’équipe et le plus long des tournois majeurs depuis que les Indiens en ont remporté 22 de suite en 2017. Les Cardinals sont sur la plus longue séquence de victoires depuis le 1er septembre.

Sur le monticule, le triomphe a été marqué par Wainwright (17-7) dans un travail de six rounds. Pour les Brewers, l’arrêt-court mexicain Luis Urías (22 ans) a fait rebondir le ballon hors du terrain en quatrième manche contre les expéditions de Wainwright, avec un coureur sur la route et un sorti en manche. La défaite a été emportée par le relief dominicain Jandel Gustave (1-1) en un seul épisode.

Les Yankees continuent de gagner et étendent leur avance sur les jokers

Le frappeur désigné Giancarlo Stanton a frappé un circuit de trois points et le Yankees de New York a étendu son avance au classement des wild-cards de l’AL en a battu les Blue Jays de Toronto 7-2. New York (90-67) a remporté son septième match consécutif et a 2,0 matchs d’avance sur les Red Sox (88-69) dans la course des wild-cards avec cinq matchs restants. Toronto (87-70) a perdu trois matchs derrière les Yankees, mais est toujours à 1,0 match de Boston pour la deuxième wild card.

Stanton (35) a frappé des quatre coins en septième manche, avec deux coéquipiers sur la base. L’arrêt-court colombien Gio Urshela (14) a également fait exploser la clôture, il l’a fait à la neuvième manche sans coureurs devant en poursuivant les lancers du plus proche vénézuélien Anthony Castro, sans retrait dans l’épisode.

Sur le monticule la victoire correspond au soulagement de Michael King (1-4) en deux et deux tiers des épisodes. Pour les Blue Jays, la défaite a été portée par le partant sud-coréen Hyun Jin Ryu (13-10) en quatre 1/3 de manche.

Les White Sox éliminent les Reds

Le ranger cubain Luis Robert a frappé deux coups de circuit, le partant dominicain Reynaldo López a lancé un coup sûr en six manches et Les White Sox de Chicago battent les Reds de Cincinnati 7-1, qu’avec la défaite restent éliminé des séries éliminatoires. Les Reds (82-76) avaient remporté quatre matchs consécutifs, mais ont été éliminés de la poursuite des séries éliminatoires de la Ligue nationale à mi-chemin du match lorsque les Cardinals ont battu les Brewers 6-2 pour obtenir le deuxième joker. Les White Sox (90-68), qui ont repris l’AL Central jeudi dernier, ont remporté trois matchs de suite. Chicago a commencé la journée à 2,5 matchs derrière les Astros pour l’avantage à domicile au premier tour de la série de division de la Ligue américaine.

Robert a donné le ton pour l’attaque de quatre circuits, marquant la douzième fois que les White Sox ont frappé au moins quatre circuits dans un match et égalé le record de la franchise, établi en 2006. Ils ont réussi au moins quatre circuits dans un match. fois depuis le 30 juin. Robert (12) a frappé les Reds à deux reprises avec une paire de circuits. Dans le premier épisode, le Cubain a sorti le ballon du terrain dans le premier épisode, sans coureurs devant contre les lancers du partant solitaire Riley O’Brien, tandis qu’à la huitième manche il a puni le travail du plus proche Amir Garrett, avec un coéquipier dans les trails et deux outs dans l’épisode. Robert a frappé 11 circuits en 39 matchs depuis son retour de la liste des personnes handicapées le 9 août. Son compatriote au troisième but Yoan Moncada (13) a également sorti le ballon du terrain en deuxième manche en poursuivant les lancers d’O’Brien, sans coureurs devant, sans retraits.

La victoire a été créditée par Lopez (4-3), qui a accordé deux coups sûrs, un home run et un run, n’a pas passé de passeport et n’a pas donné de passeport lors de ses 11 1/3 dernières manches. Après avoir accordé un simple à Joey Votto pour commencer le deuxième, Lopez a retiré ses 10 prochains frappeurs. Il s’agit de la plus longue sortie de Lopez depuis qu’il a lancé huit manches dans une victoire de 7-1 contre les Tigers lors du premier match d’un programme double le 28 septembre 2019.

Pour les Reds, le troisième but vénézuélien Eugenio Suárez (30) a envoyé le ballon à la rue en cinquième manche, seul, contre López. Suarez a mis fin au blanchissage de Lopez avec son 30e home run. Suarez a rejoint ses coéquipiers Joey Votto et Nick Castellanos au 30 home run club. C’était la cinquième fois dans l’histoire de la franchise qu’un trio de Reds frappait au moins 30 circuits en une saison.

La défaite a été imposée par O’Brien (0-1) en une et troisième manche.

Pérez frappe son 47e home run dans la victoire des Royals

Le receveur vénézuélien Salvador Pérez a frappé son home run numéro 47, menant dans les ligues majeures, et Les Royals de Kansas City ont battu les Indians de Cleveland 6-4. En fin de sixième manche, Perez (47) a frappé le fairway hors des terrains du partant Aaron Civale, avec un retrait dans l’épisode. Perez a fait exploser le ballon à 429 pieds au-dessus de la clôture du champ gauche, sans coureurs sur le chemin. Le Vénézuélien devient le leader des Ligues majeures dans la section home run, battant le Dominicain des Blue Jays, Vladimir Guerrero Jr. (46), et par deux le Japonais des Angels, Shohei Ohtani (45). Perez mène également les majors dans les points produits (118) et les coups de circuit (17). Pérez, 31 ans, suit Jorge Soler (2019) par un pour le record du club en coups de circuit.

Sur le monticule, la victoire a été créditée par le plus proche Josh Staumont (4-3) en une et une troisième manche. Pour les Indiens la défaite a été emportée par le relais Blake Parker (2-1) en une et une troisième manche.

Les Astros approchent des séries éliminatoires

Le soulagement des rayons JT Chargois a marché deux frappeurs de Houston avec les bases chargées au neuvième, et les Astros ont remporté une victoire de 4-3 sur Tampa Bay. Avec leur victoire, les Astros ont mis fin à leur séquence de quatre défaites consécutives et sont maintenant sur le point de se qualifier pour les séries éliminatoires. Les Astros pourraient décrocher leur quatrième titre AL West cinq ans plus tard mardi soir si les Mariners perdent contre les Athletics.

Le joueur de troisième but vénézuélien José Altuve (31 ans) a frappé un coup sûr en quatre coins en huitième manche, sans coureur devant, contre le travail de relève David Robertson. Sur le monticule, la victoire a été créditée par le plus proche Phil Maton (5-0) en une et une troisième manche.

Pour les Rays, le joueur de troisième but cubain Yandi Díaz (13) a frappé des quatre coins de la première manche avec un coéquipier sur la route pour trouver les cargaisons du partant mexicain José Urquidy, tandis que le ranger cubain Randy Arozarena (20 ans) a sorti le ballon du terrain. en neuvième manche, en solo, avec un retrait en manche. La défaite est allée au plus proche Josh Fleming (10-7) dans un tiers de la manche.

Morton et Soler s’associent et rapprochent les Braves du titre

Le partant Charlie Morton a lancé sept manches sans but, le ranger cubain Jorge Soler a frappé un simple de deux points et Les Braves d’Atlanta ont battu les Phillies de Philadelphie 2-1. Avec leur victoire, les Braves se rapprochent de leur quatrième titre consécutif de NL East. Atlanta a réduit son nombre magique à trois matchs dans la course divisionnaire et a étendu son avance à 3,5 matchs et demi sur les Phillies, qui sont à la deuxième place et ne contrôlent plus leur destin avec cinq matchs restants à jouer. La défaite a éliminé Philadelphie de la compétition pour une wild card de la Ligue nationale.

En route vers la victoire, Morton (14-6) a travaillé sept manches, a accordé trois coups sûrs, a marché deux et a retiré 10 sur des prises. Pour les Phillies, la défaite a été subie par le partant Zack Wheeler (14-10) en sept manches.

Les Orioles perdent du terrain face aux Red Sox

Le joueur de premier but recrue Ryan Mountcastle a frappé son 32e coup de circuit mardi soir. Les Orioles de Baltimore l’emportent 4-2 sur les Red Sox de Boston, qui a prolongé sa séquence de défaites à quatre matchs. Boston a commencé la journée avec une avance de 1,0 match sur les Blue Jays pour la deuxième et dernière place de joker AL. Les Red Sox avaient perdu 1,0 match derrière les Yankees pour le numéro un après avoir été balayés par les Yankees dans une série de week-end de trois matchs. Mountcastle a frappé le fairway au sixième avec un coéquipier sur la base.

Sur la butte la victoire a été créditée par le relais dominicain Marcos Diplan (2-0) en deux épisodes. Pour les Red Sox, la défaite a été remportée par Sale (5-1) en cinq manches et une troisième.