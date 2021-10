Les cardinaux sont revenus sur terre contre les packers en désavantage numérique

Plusieurs choses peuvent être vraies à la fois. Dans ce cas, c’est que (a) les Cardinals sont l’une des meilleures équipes de la NFL et (b) ils ont également connu un début de saison insoutenable et étaient destinés à régresser. Nous avons vu les deux côtés de cette dichotomie sur Thursday Night Football. L’Arizona a joué un match solide; L’Arizona est également retombé sur Terre. La dernière équipe invaincue de la NFL n’est plus parfaite.

Commençons par le point le plus naturel : la fin. Avec 15 secondes à jouer dans leur confrontation avec les Packers, les Cardinals s’étaient enfoncés profondément dans le territoire de Green Bay, menés 24-21. Ils ont affronté le deuxième et le but de la ligne de 5 verges de Green Bay, avec la chance parfaite de terminer le match avec un touché ou au moins de pousser le match en prolongation avec un tir sur le terrain. Considérant que l’Arizona avait commencé tout le chemin sur la ligne d’un demi-pied des Packers après un arrêt de la ligne de but impressionnant (si, pour les résidents du Wisconsin, quelque peu controversé), cet entraînement offrait une opportunité aux Cardinals de prouver une fois de plus qu’ils étaient le meilleur joueur de la ligue. équipe à battre. Puis, quelque chose de bizarre s’est produit. Kyler Murray a reculé pour passer, a regardé vers AJ Green… et Green ne s’est jamais retourné. Rasul Douglas, un joueur qui a débuté ce mois-ci dans l’équipe d’entraînement des Cardinals, a éliminé Murray pour une interception qui a scellé le match :

Ce jeu s’est produit immédiatement après un temps mort. Après le match, l’entraîneur-chef Kliff Kingsbury a déclaré que Green avait tout simplement emprunté la mauvaise voie. « Ouais, je veux dire, nous pensons que c’est un lancer sûr si [Green] connaissait la route à parcourir », a déclaré Kingsbury. « C’était le bon endroit pour aller avec le ballon. Il n’a tout simplement pas communiqué à un certain niveau, puis le gars a fait un bon jeu. Les fans des Cardinals crient probablement au retour de Larry Fitzgerald dès maintenant.

Ce n’était pas la seule erreur de la soirée pour l’Arizona. Les Cardinals ont perdu une possession lorsque le receveur recrue Rondale Moore a raté un coup de volée du bout des doigts, plaçant Green Bay avec le football à l’intérieur de la ligne des 5 verges:

Moore a également fait basculer une balle au début du troisième quart qui a conduit à une interception des Packers :

Ces deux erreurs ont conduit à 10 points des Packers dans un match que Green Bay a remporté par seulement trois. En comparaison, les Packers n’ont eu aucun chiffre d’affaires malgré le fait de tâtonner le football à deux reprises; Green Bay a pu tomber sur les deux. Parfois, c’est comme ça que va le football.

Pourtant, les cardinaux semblaient impressionnants aux points. Ils ont récolté en moyenne 6,1 verges par match, ce qui correspond exactement à leur moyenne de la saison (qui se classe septième de la ligue). L’offensive a marqué des touchés sur deux de ses quatre entraînements en deuxième mi-temps; les deux sur lesquelles il n’a pas marqué étaient les deux interceptions flukey. La défense a limité le MVP en titre Aaron Rodgers à 184 verges sur 37 tentatives de passes (plus à ce sujet en une minute), et avait plusieurs positions cruciales sur la ligne de but qui ont maintenu l’Arizona dans le match. Les cardinaux ont joué comme de la merde ; ils ont aussi très bien joué. Ils ont perdu; ils auraient probablement dû gagner. C’est une super équipe; ils goûtent enfin à ce que c’est que lorsque la balle ne rebondit pas vers eux. Le foot, c’est compliqué.

Ajoutant à la complexité, ce n’est pas comme si les Cardinals avaient pris toutes les pauses malchanceuses ce soir. Les Packers étaient sans Davante Adams et Allen Lazard (tous deux sur la liste COVID-19) ainsi que Marquez Valdes-Scantling (ischio-jambiers). En conséquence, le joueur le plus ciblé de Rodgers était le demi offensif Aaron Jones. Après Jones, c’était Juwann Winfree, un effectif d’entraînement et un choix de sixième ronde en 2019 qui n’avait jamais vu de cible dans un match de la NFL. L’ailier rapproché Robert Tonyan a quitté le match avec une blessure au genou au troisième quart, laissant le placard encore plus vide pour les Packers (Rodgers a trouvé Randall Cobb pour deux touchés; c’est probablement le plus qu’il ait jamais manqué Jake Kumerow, et c’est une barre haute ). Oh, et le coordinateur défensif Joe Barry n’a pas non plus fait le voyage à Phoenix après avoir été testé positif pour COVID-19.

Si tout cela ne suffisait pas, les fans des Packers croient aussi sûrement qu’Aaron Jones a fait irruption dans la zone des buts lors de la dernière possession réelle de l’équipe; cet appel a été annulé et a fait place à l’arrêt crucial de la ligne de but qui a devancé la volonté de gagner le match de l’Arizona. Murray a même obtenu un premier essai dans les dernières secondes du match sur une course qui semblait courte; cette pièce n’a pas été revue.

Mais, pour ne pas être en reste, les Cardinals ont également fait face eux-mêmes au virus des blessures. JJ Watt est probablement absent pour la saison avec une blessure à l’épaule, et DeAndre Hopkins était dans et hors (principalement) de ce match avec un problème aux ischio-jambiers. Ils commençaient également le centre de troisième corde Sean Harlow.

Tout cela pour dire que s’il y a de bonnes raisons pour lesquelles les Cardinals auraient dû gagner le match, s’ils avaient gagné, il y aurait également de bonnes raisons pour lesquelles une équipe de Packers en bonne santé aurait gagné. Alors oui, Arizona aurait dû gagner. Mais Green Bay devrait aussi en avoir. Peut-être que parfois trop de choses peuvent être vraies à la fois. Si ces deux équipes se rencontrent à nouveau en janvier, espérons que le match sera aussi compétitif que ce que nous avons vu ce soir, juste avec les deux équipes au complet.