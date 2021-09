Les cardinaux soumettent les Mets, la wild card de la Ligue nationale est encombrée

A deux semaines de la fin de la saison 2021 en Grandes ligues. La dernière place de wild card dans la Ligue nationale vient d’être cogérée avec la victoire 7-0 des Cardinals sur les Mets à Citi Field.

Cardinaux de Saint-Louis (74-69) ils viennent de blanchir les Mets de New York (72-72), sept points à zéro, avec un excellent travail d’alpinisme de Adam Wainwright (16-7, 2.88).

Le lanceur vétéran a reformé la batterie avec son receveur vedette Yadier Molina, et a fini par remporter sa 16e victoire, au rythme de quatre coups sûrs, avec trois buts sur balles, quatre retraits au bâton, aucun point et 103 lancers en six manches complètes.

Depuis la surface de frappe, il a été soutenu par ses coéquipiers, avec une attaque de 15 indiscutables, avec des temps forts pour Paul Goldschmidt et Yadier Molina, le premier avec un simple et un home run (25), pour deux points marqués et deux points produits en quatre à- battes, le « Yadi » 5-3, avec un doublé, deux points marqués et un point produit. Rich Hill est celui qui a subi la défaite, après avoir accordé trois points avec six coups sûrs, plus le coup de circuit de Paul.

RBI numéro 8️⃣3️⃣ pour Goldy ! pic.twitter.com/tRNNWlSroa – Cardinaux de Saint-Louis (@Cardinals) 14 septembre 2021

De cette façon, ils maintiennent leur séquence de trois victoires consécutives, et l’équilibre de 5-5 dans les 10 derniers. Cardinaux a remporté la dernière série des Reds de Cincinnati 2-1 pour se rapprocher encore plus de la lutte pour la dernière place de wild-card en jeu dans la Ligue nationale, puisque la première place semble être assurée par les Dodgers qu’à balayer les Padres de San Diego , ils ont encombré ce combat.

Goldy adore écraser des balles de baseball ! pic.twitter.com/vlZcmkrHwT – Cardinaux de Saint-Louis (@Cardinals) 14 septembre 2021

Les Padres se rencontrent dans une difficile série de quatre matchs avec les leaders de la National League West, les Giants de San Francisco, qui tenteront d’étendre l’écart de deux matchs contre les Dodgers. Les Friars sont tombés dans une franche débâcle et accumulent quatre défaites de suite, et jouent 3-7 lors des 10 derniers matchs.

Tout ce panorama changeant a eu pour conséquence qu’aujourd’hui les Reds de Cincinnati (75-69, n’ont pas joué aujourd’hui) sont en tant que leaders de cette dernière place en jeu pour la wild card, mais à seulement un demi-jeu d’eux le Cardinaux de Saint-Louis (74-69) et les Padres de San Diego (74-69).

LECTURE RECOMMANDEE AU CAS OU VOUS L’AVEZ MANQUE

La bombe de Leury García a mis les Red Sox en mauvais état

Dépasser les 10 victoires cette saison : un casse-tête pour Lance Lynn

Nul doute que le rallye des Cardinals, la chute des Padres et la saison de luxe des Reds de Cincinnati encombrent la zone des wild-cards d’une manière si fine que ce seront deux semaines spectaculaires de baseball.

Sans cesser de prêter attention au combat que mènent les Giants de San Francisco et les Dodgers pour le leadership de l’Ouest de la Ligue nationale. Celui qui perd la bataille s’assurera la première place de la wild card en attendant que la lutte acharnée de trois équipes très combatives se décongestionne.