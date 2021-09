Les cardinaux suivent le rythme en direction du joker

16/09/2021 à 8h16 CEST

.

Le joueur de premier but Paul Goldschmidt et le joueur de troisième but Nolan Arenado ont chacun frappé des circuits et les Cardinals de St. Louis ont battu les Mets de New York 11-4. Les Cardinals ont ajouté leur cinquième victoire consécutive. St. Louis, qui a sauté en position éliminatoire mardi soir pour la première fois depuis le 30 mai, a avancé de 1,5 match devant les Reds pour la deuxième wild card de la NL grâce à la défaite de 4 -5 de Cincinnati contre les Pirates. Les Cardinals ont commencé le match avec un match devant les Padres de San Diego.

Goldschmidt (26) a frappé des quatre coins en septième manche, tout comme Arenado (32), tous deux solitaires. L’arrêt-court panaméen Edmundo Sosa (6) a frappé des quatre coins de la huitième manche, sans coureurs devant, contre les lancers du relais de relève Heath Hembree, sans retrait dans la manche.

La victoire a été remportée par le partant Jon Lester (6-6) en six manches. Pour les Mets, la défaite est tombée sur Megill (3-5) en trois manches.

Tapia pousse le triomphe des Rocheuses

Le ranger dominicain Raimel Tapia a frappé le simple contre les séries éliminatoires à la 10e manche et a mené à Les Rockies du Colorado à une victoire 3-2 sur les Braves d’Atlanta. L’avance d’Atlanta dans la division Est de la NL est tombée à 3,5 matchs contre les Phillies alors que les Braves tentent de remporter la division pour la quatrième année consécutive. Le Colorado a joué 28 matchs dans la division Ouest de la Ligue nationale.

À la 10e manche, Tapia a marqué profondément dans le champ central et a envoyé le joueur de troisième but Colton Welker sur le ring avec une séquence gagnant-gagnant des Rocheuses. Sur la butte la victoire a été créditée par le relief dominicain Carlos Estévez (3-4) en un seul épisode.

Pour les Braves, le ranger portoricain Eddie Rosario (11) a fait rebondir le ballon hors du terrain en cinquième manche sans coéquipiers sur les pistes. La défaite a été portée par le plus proche AJ Minter (2-6) dans un épisode.

Quantrill domine les Twins du monticule

Le démarreur Cal Quantrill a lancé 6 2/3 manches, soutenu par trois circuits et les Indians de Cleveland ont défait les Twins du Minnesota 12-3. Quantrill (6-3) a accordé deux coups sûrs, un circuit et trois points en route vers la victoire. Dans l’attaque, le frappeur désigné dominicain Franmil Reyes (29) s’est démarqué, frappant un circuit en neuvième manche sans aucun point d’avance contre les lancers du plus proche Andrew Albers. Le joueur de premier but Bobby Bradley (13) et le ranger Oscar Mercado (5) ont également frappé des circuits.

Pour les Twins, le joueur de premier but dominicain Miguel Sanó (28 ans) a retiré le ballon du terrain en septième manche, menant deux coureurs devant les services de Quantrill. Sanó a réussi les deux seuls coups sûrs du Minnesota contre Quantrill (6-3).

Gonzalez et Meyers ont frappé des circuits d’affilée contre les Rangers

Le joueur de troisième but vénézuélien Marwin González et le ranger Jake Meyers ont frappé deux circuits consécutifs dans une deuxième manche de trois points, et le partant mexicain José Urquidy a lancé six manches solides et Les Astros de Houston ont battu les Rangers du Texas 7-2. Sur le monticule, Urquidy (7-3) a retiré six frappeurs sur des prises et a marché en battant le Texas pour la troisième fois en quatre départs en carrière, aidant les dirigeants de l’AL West Astros à gagner par la troisième fois en quatre matchs. Ce fut le plus long des trois départs d’Urquidy en septembre après avoir raté deux mois en raison d’une blessure à l’épaule. Le Mexicain a affronté 21 frappeurs avec 81 lancers, dont 64 se sont rendus dans la zone des frappes, et a laissé sa MPM moyenne à 3,38.

Le coup de circuit en solo de Meyers, le cinquième de la saison, a mis fin à une séquence de 0 contre 12, tandis que le circuit de Gonzalez était son quatrième de la saison et son deuxième coup de circuit et son deuxième coup sûr depuis qu’il a rejoint le club dimanche.

Pour les Rangers, la défaite a été remportée par le partant japonais Kohei Arihara (2-4) en quatre épisodes.

Marsh frappe un home run et marque la victoire des Anges

Ranger Brandon Marsh a frappé le circuit des séries éliminatoires en solo en huitième manche et Les Angels de Los Angeles ont battu les White Sox de Chicago 3-2. Marsh a frappé une balle rapide à 101 mph et un compte complet contre le relève Michael Kopech (4-3) sur le mur au centre gauche pour son deuxième home run. Le voltigeur de centre recrue a terminé avec trois coups sûrs et a marqué deux points. Sur le monticule, la victoire est revenue au soulagement de Mike Mayers (5-5) dans un épisode.

Pour les White Sox, le joueur de troisième but cubain Yoan Moncada (12) a réussi un retour complet en quatrième manche sans coureurs devant. La défaite a été emportée par Kopech (4-3) en deux manches.

Olson donne la victoire à l’athlétisme

Le joueur de premier but Matt Olson a frappé un circuit de deux points et les Oakland Athletics ont battu les Royals de Kansas City 12-10, pour qui le receveur vénézuélien Salvador Pérez a frappé son 44e circuit. L’Athlétisme a mis fin à une séquence de trois matchs consécutifs et a tenu 3,5 derrière les Blue Jays, les Red Sox et les Yankees dans la poursuite des wild-cards de l’AL. Sur le monticule, le partant Sean Manaea (10-9) a remporté la victoire en cinq rounds.

Pour les Royals, Perez (44) a marqué le cinquième contre les lancers de Manaea, sans coureurs sur les pistes alors que le lanceur cherchait le dernier de l’épisode. Le coup de circuit de Perez l’a promu au deuxième rang dans la compétition pour le titre de coup de circuit, égalant le Japonais Shohei Ohtani des Angels. Tous deux sont dépassés par le leader des ligues majeures, le dominicain Vladimir Guerrero Jr., qui compte 45 circuits jusqu’à présent cette saison. C’était aussi le 196e home run de la carrière du receveur, tous avec Kansas City, donc Perez place l’un des deuxièmes de Mike Sweeney sur la liste de carrière du club.

La défaite a été remportée par le titulaire vénézuélien Carlos Hernández (6-2) en quatre épisodes.

Urshela et Gardener frappent à la maison contre les Orioles

L’arrêt-court colombien Gio Urshela a frappé de quatre coins et le ranger Brett Gardner a frappé un simple de deux points en neuvième manche et Les Yankees de New York ont ​​battu les Orioles de Baltimore 4-3. Pour les Yankees, il s’agissait de leur troisième victoire consécutive et ils sont restés dans la compétition avec les Blue Jays et les Red Sox au sommet du classement des jokers de l’AL lorsque les trois équipes ont gagné. Urshela (12) a fait rebondir le ballon sur le terrain dans la troisième manche menant un coureur sur la route contre le streamer du démarreur John Means, sans retrait dans l’épisode. La victoire a été attribuée au soulagement dominicain Wandy Peralta W. Peralta (5-3) dans un tiers d’épisode.

Pour les Orioles, le Ranger Austin Hays (20 ans) a frappé une paire de circuits aux sixième et huitième manches et a produit ses trois neuvièmes. La défaite a été emportée par le relief Tyler Wells (2-3) dans un tiers d’épisode.

Freddy Galvis décide avec sa batte la victoire des Phillies

Le joueur de troisième but vénézuélien Freddy Galvis a réalisé un circuit de deux points mercredi et le joueur de premier but JT Realmuto en a ajouté un en solo pour certifier le Victoire des Phillies de Philadelphie 6-5 contre les Cubs de Chicago. Galvis a frappé un retour complet au quatrième contre le travail du partant Alec Mills sur le monticule, menant un coureur sur les buts alors que le lanceur cherchait le troisième hors de la manche. Realmuto a fait rebondir le ballon en huitième manche.

La victoire sur le monticule a été attribuée au plus proche Ian Kennedy (2-1) en une manche. Pour les Cubs, la défaite a été imputée par le plus proche Trevor Megill (1-2) dans les deux tiers de la manche.

Collin Morán pousse la victoire des Pirates sur les Reds

Le joueur de premier but Colin Moran a roulé au premier et a poussé ce mercredi la course du Les Pirates de Pitsburgh l’emportent 5-4 contre les Reds de Cincinnati. En fin de neuvième manche, Moran a décidé du jeu en envoyant l’attaquant dominicain Wilmer Difo sur le ring.

Sur le monticule, la victoire est allée au plus proche Chris Stratton (6-1) en une manche. Pour les Reds, la défaite a été imputée par le plus proche Mychal Givens (3-3) dans les deux tiers de la manche.

Schwarber et Vázquez scellent la victoire des Red Sox

Le garde forestier Kyle Schwarber et le frappeur de pincement Christian Vázquez ont réalisé deux points chacun dans le 10e mercredi, ce qui a certifié le Les Red Sox de Boston l’emportent 9-4 sur les Mariners de Seattle.

Le demi-coureur Jack Lopez a marqué sur une passe de Tom Murphy pour commencer le score au 10e des six points. JD Martinez, Schwarber et Vazquez ont ajouté des coups sûrs pour marquer des points et Boston a battu les Mariners pour la deuxième journée consécutive.

La victoire a été attribuée au partant Adam Ottavino (7-3) en une et troisième manche. Pour les Mariners la défaite a été emportée par le relève Erik Swanson (0-3) en accordant deux coups sûrs et quatre touchés.

Bo Bichette frappe un coup de circuit et Robbie Ray lance solide pour les Blue Jays

Les Blue Jays de Toronto ont battu les Rays de Tampa Bay 6-3 mercredi mettant en vedette une performance exceptionnelle de l’arrêt-court Bo Bichette et du partant Robbie Ray. Bichette a réussi un circuit et égalé un sommet en carrière de cinq points produits tandis que Ray a attisé 13 adversaires en sept manches et a décroché le statut de leader des retraits au bâton des ligues majeures. Les Blue Jays ont affiché un bilan positif de 13 victoires et 2 défaites jusqu’à présent en septembre. Ils ont battu les Red Sox et les Yankees pour le meilleur joker de la Ligue américaine. Tampa Bay a perdu pour la cinquième fois en sept matchs. Les meneurs d’AL East ont une fiche de 6-8 en septembre après une fiche de 21-6 en août.

Le joueur de premier but dominicain Vladimr Guerrero Jr. a doublé et marqué deux fois, et son collègue ranger Teoscar Hernandez a ajouté un simple RBI. La victoire a été attribuée à Ray (12-5) en sept manches, en acceptant quatre coups sûrs, un circuit et un point, et a pris sa retraite 13 par retrait au bâton. Ray a augmenté son total de la saison à 233 retraits au bâton, dépassant l’as des Yankees Gerrit Cole (224) et Zack Wheeler des Phillies de Philadelphie (225).

Pour les Rays, la défaite a été emportée par le partant Michael Wacha (3-5) en six manches.

Dustin Garneu met la victoire des Tigers sur la bonne voie

Le receveur Dustin Garneau a frappé un circuit mercredi soir et a produit deux points dans le Les Tigers de Detroit l’emportent 4-1 sur les Brewers de Milwaukee. Les Tigres ont ainsi dominé la série de deux matchs. Garneau a marqué le premier point au cinquième avec un ballon sacrifice et a réussi son quatrième circuit avec deux retraits au septième.

La victoire a été attribuée au partant Matt Manning (4-6) en six manches. Pour les Brewers, la défaite est tombée sur le partant Brando Woodruff (9-9) en six manches.