Les carrières de Nathaniel Chalobah et Domingos Quina Watford pourraient être terminées

Avec la fermeture de la fenêtre de transfert mardi soir, il ne reste plus beaucoup de temps aux joueurs de l’extérieur pour faire leurs mouvements idéaux pour revenir à une action cohérente en équipe première. Lors de la promotion, Watford a signé un nombre à deux chiffres de joueurs, ce qui signifie que de nombreux joueurs qui ont joué un rôle clé dans leur promotion sont désormais excédentaires par rapport aux exigences. Domingos Quina et Nathaniel Chalobah sont deux joueurs qui voudront quitter Vicarage Road dès que possible.

Nathaniel Chalobah et Domingos Quina pourraient s’éloigner de Watford

Nathaniel Chalobah partira si la bonne offre arrive

Selon Adam Leventhal de ., l’ancien milieu de terrain de Chelsea sera autorisé à quitter le club si une offre pour ses services lui parvient. Sa situation contractuelle est très similaire à celle de Will Hughes qui a récemment quitté Crystal Palace.

Cependant, le joueur de 26 ans n’a aucun club connu pour s’intéresser sérieusement à lui, ce qui signifie qu’un départ pour lui n’est pas nécessairement dans les cartes. Reste à savoir s’il ferait partie de l’équipe de 25 hommes à Vicarage Road si aucun mouvement n’arrive. Il pourra négocier en janvier avec d’autres clubs pour partir en transfert gratuit une fois la saison terminée.

Domingos Quina Sujet à Intérêt

Le même rapport affirme que le joueur de 21 ans a un intérêt pour Bournemouth et est susceptible de pousser à un éloignement compte tenu de son omission dans toutes les équipes des jours de match cette saison.

Le milieu de terrain offensif a rejoint Watford en provenance de West Ham United en 2018. Les attentes à son égard étaient élevées après son succès lors de ses camées lors de sa première campagne avec les Hornets. Ses capacités de tir lointain font de lui un joueur particulièrement excitant à regarder.

Les deux milieux de terrain ne peuvent finalement pas partir. Les deux peuvent être inclus dans l’équipe de 25 hommes, mais les deux pourraient également être obligés de s’entraîner avec les U23 en fonction de ce que demandent les autres arrivées. La situation est malheureuse pour ces deux milieux de terrain, mais parfois, le football est juste injuste.

