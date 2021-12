Les carrières qu’Elon Musk recommande d’étudier pour ne pas être inutiles à l’avenir | La technologie

L’ingénieur et PDG de Tesla est généralement sur toutes les lèvres lorsque nous parlons de crypto-monnaies ces derniers temps et cette fois, il a commenté quelles professions seront les mieux payées dans un avenir proche lors de la Conférence mondiale sur l’intelligence artificielle.

Dans une interview/discussion avec le fondateur d’Alibaba, Jack Ma, ils ont parlé de l’avenir qui nous attend avec l’intelligence artificielle en devenir sur le lieu de travail.

Beaucoup qualifient ce nouveau paradigme de la troisième révolution industrielle et parmi certaines des affirmations de Musk figurent des perles telles que : « L’intelligence artificielle rendra les emplois un peu inutiles. »

Comme on le voit, le PDG de Tesla et SpaceX précise que, selon sa vision, L’intelligence artificielle va mettre fin à une grande partie des emplois qui occupent aujourd’hui des millions de personnes.

Nous avons déjà vécu ces révolutions industrielles auparavant, c’est-à-dire que les machines sont arrivées pour faciliter les chaînes de montage, et nous avons vu combien d’emplois ont disparu, mais de nouveaux emplois sont également apparus tels que l’entretien ou la manipulation de ces machines.

C’est pourquoi, dans ce changement qui nous attend, Elon Musk a déclaré à la CBNC qu’au départ, les personnes les moins vulnérables seront celles capables de programmer des logiciels d’intelligence artificielle.

Par conséquent, la recommandation de Musk passe par étudier l’ingénierie pour cette première étape dans laquelle l’Intelligence Artificielle a besoin d’être guidée. Il est prévu que plus tard, l’Intelligence Artificielle sera également en charge de créer son propre logiciel.

De plus, dans un monde où pratiquement toute la production et la distribution des produits sont entre les mains de l’IA, il faudra des personnes qui feront face au public dans des emplois qui doivent faire avec le contact final avec le client Et c’est là qu’on voit aussi une niche de marché puisque « les gens aiment le contact humain ».

Pour reprendre les mots d’Elon Musk : « Si vous travaillez sur quelque chose qui implique des personnes ou de l’ingénierie, c’est probablement un bon objectif pour votre avenir. Ça ou « Art », a commenté le magnat.