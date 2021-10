Les cartels de drogue crypto-savvy posent de nouveaux risques pour la sécurité nationale, déclare un membre du Congrès américain

Un membre du Congrès américain a déclaré que les cartels de la drogue avaient intensifié l’utilisation de crypto-monnaies et de portefeuilles cryptographiques pour masquer leurs activités illicites, présentant une nouvelle menace pour la sécurité.

Dans un nouvel article de blog sur The Hill, le républicain Tony Gonzales du 23e district du Texas déclare que le gouvernement américain est actuellement confronté à des menaces de cybercriminels sur plusieurs fronts.

«Comme nous l’avons vu cette année, la fréquence des attaques de ransomware et d’autres cybercriminalité continue de monter en flèche et les crypto-monnaies sont devenues une arme essentielle à la fois pour les adversaires des États-nations et les cybercriminels.

Pour protéger non seulement les habitants du Texas du 23e, mais tous nos citoyens, le gouvernement américain doit gagner le combat technologique contre les cartels. La bataille ne fait que commencer.

Gonzales dit que les crypto-monnaies introuvables rendent le blanchiment d’argent moins cher et plus pratique pour les cartels, éliminant ainsi le besoin de transports de véhicules, de coursiers, de drones, de virements électroniques et de petits avions.

« Par rapport à l’investissement nécessaire pour acheter l’équipement et la main-d’œuvre pour déplacer l’argent à travers [more] méthodes traditionnelles, les crypto-monnaies sont un moyen peu coûteux de blanchir leurs gains mal acquis.

Citant la récente récupération par le FBI de 63,7 Bitcoin payés par la Colonial Pipeline Company lors d’une attaque de ransomware, Gonzales dit qu’une coalition d’organismes fédéraux chargés de l’application des lois renforcent leurs efforts pour lutter contre les crimes cryptographiques en ligne.

«Une agence sous-estimée qui se positionne pour ce combat est le service secret américain (USSS). Connu du public pour protéger le président, la mission initiale de l’USSS était de protéger la monnaie américaine en luttant contre les contrefacteurs.

De nos jours, les services secrets enquêtent sur différentes menaces pesant sur le dollar, notamment par le biais de piratages de systèmes informatiques et de crimes contre les devises numériques. Avec l’USSS, le FBI, l’IRS et Homeland Security Investigations enquêtent également sur les crimes cryptographiques, soulignant le besoin crucial de l’ensemble du gouvernement de faire face à cette menace de front.

Image en vedette : Shutterstock/Vladimir Sazonov/Ociaci