Les cartels de la drogue inondent les États-Unis de pilules de fentanyl qui pourraient vous tuer, prévient la DEA

La Drug Enforcement Agency (DEA) des États-Unis tire la sonnette d’alarme sur le fentanyl, car il augmente les enjeux du commerce illégal de la drogue.

Selon un récent rapport du Wall Street Journal, de fausses pilules contrefaites contenant du fentanyl, un produit chimique potentiellement 50 fois plus puissant que l’héroïne, rendent l’approvisionnement en drogues illégales du pays plus meurtrier.

Un homme vivant dans la rue affiche ce qu’il dit être le fentanyl, une drogue de synthèse (./Shannon Stapleton)

« L’offre de ces pilules augmente de façon exponentielle », a déclaré Joseph Palamar, épidémiologiste pharmaceutique à l’Université de New York Langone Health.

« Ils sont faciles à transporter et difficiles à suivre. Les pilules sont l’ultime contrefaçon. Vous pouvez simuler vos parents, vos amis, votre partenaire, les forces de l’ordre. »

Le pays a enregistré le plus grand nombre d’overdoses mortelles jamais enregistrées, avec environ 100 000 sur une période d’un an jusqu’en avril, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

TUCSON, Arizona – Des agents de la patrouille frontalière américaine travaillant au poste de contrôle de l’immigration de l’Interstate 19 près d’Amado, en Arizona, ont saisi plus de 50 livres de fentanyl présumé et arrêté le conducteur du véhicule le 13 octobre 2021. (US Customs and Border Protection) (US Douane et protection des frontières)

Les cartels de la drogue mexicains répandent ce type illégal de fentanyl dans de plus en plus de coins des États-Unis, où des personnes sans méfiance ingèrent parfois une quantité et un mélange imprévisibles de la substance contrôlée qui pourraient les tuer, ajoute le rapport.

La Drug Enforcement Administration (DEA) a saisi plus de 20 millions de fausses pilules cette année, comme celles qui sont conçues pour se faire passer pour des analgésiques sur ordonnance comme l’oxycodone, mais leur production en masse par les cartels de la drogue complique la façon dont l’agence peut contrôler l’approvisionnement. .

Ces pilules sont également déguisées en d’autres substances contrôlées telles que les benzodiazépines, qui sont souvent prescrites pour l’anxiété, mais ceux qui n’ont aucune tolérance pour ces types de médicaments peuvent ingérer sans le savoir une dose beaucoup plus puissante que prévu, entraînant des conséquences potentiellement mortelles, selon au Journal.

Un ancien policier mexicain a été retrouvé avec suffisamment de fentanyl pour tuer 10 millions de personnes, ont annoncé vendredi des responsables fédéraux. (iStock)

Le document note également que la DEA a récemment annoncé environ 40 surdoses mortelles parmi plus de 570 nouveaux cas résultant d’une enquête récente des forces de l’ordre pour faire face au problème, mais les trafiquants de drogue échappent désormais à l’autorité via les médias sociaux et les applications cryptées.

« Les médias sociaux sont l’outil parfait pour le trafic de drogue », a déclaré l’administratrice de la DEA, Anne Milgram, dans une rare alerte à la sécurité de la santé publique, ajoutant : « Les États-Unis sont confrontés à une crise sans précédent de décès par surdose alimentés par le fentanyl et la méthamphétamine fabriqués illégalement ».

« Une dose mortelle de fentanyl est suffisamment petite pour tenir sur la pointe d’un crayon », selon le communiqué de presse de la DEA.

Un rapport de janvier 2020 de la DEA indique que la majorité du fentanyl illégal qui entre aux États-Unis provient de Chine, des quantités importantes traversant également la frontière avec le Mexique.