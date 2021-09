Les cartes amiibo Animal Crossing Series 1-4 sont en cours de réapprovisionnement aux États-Unis

Image : La vie de Nintendo

Il vous manque encore certaines de ces insaisissables cartes amiibo Animal Crossing ? Eh bien, aujourd’hui est votre jour de chance.

Nintendo a annoncé que les cartes amiibo originales Animal Crossing Series 1-4 seront réapprovisionnées aux États-Unis ce mois-ci. À partir de “début septembre”, les packs commenceront à nouveau à apparaître dans les magasins Target pour 5,99 $ chacun, comprenant tous cinq cartes de résident ordinaires et une carte de personnage spécial.

Comme vous le savez peut-être déjà, ces cartes peuvent être utilisées dans Animal Crossing: New Horizons – vous pouvez les utiliser pour inviter vos résidents préférés sur votre île, ou vous rendre sur l’île de Harv pour prendre des photos amusantes.

Vous trouverez également ces packs de collaboration spéciaux Animal Crossing Sanrio chez Target, encore une fois au prix de 5,99 $. Chacune d’entre elles comprend six cartes amiibo avec des résidents d’Animal Crossing inspirées des stars populaires de Sanrio comme Hello Kitty, Pompompurin et Cinnamoroll. Vous pouvez trouver plus d’informations sur la façon de les utiliser dans votre jeu ici.

Espérez-vous toujours compléter votre collection ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.