Les cartes de migration d’automne révèlent où les oiseaux survolent l’Amérique du Nord

Si vous êtes comme moi, vous en avez probablement assez des prévisions météo. C’est souvent faux ou me montre ce que je ne veux pas voir.

Je suis ici pour vous dire qu’il existe de meilleures prévisions, une prévision pour les oiseaux.

Appelée BirdCast, la prévision fournit une prévision sur trois jours du nombre d’oiseaux qui survoleront le pays – et où. Après le coucher du soleil mardi, par exemple, BirdCast estime que 74 000 d’entre eux voyageront dans le ciel de New York. L’outil, qui a été développé par le Cornell Lab of Ornithology et une poignée d’autres universités, montre également où un grand nombre d’oiseaux naviguent dans le ciel en temps quasi réel. En d’autres termes : c’est du radar, mais pour les oiseaux.

Ce type de technologie prédictive est particulièrement utile alors que la migration automnale approche de son apogée en Amérique du Nord. Chaque automne, des milliards d’oiseaux migrateurs voyagent vers le sud à la recherche de nourriture et d’un temps plus chaud, certains parcourant plusieurs milliers de kilomètres. La célèbre sterne arctique effectue un voyage épique de plus de 12 000 milles de l’Arctique à l’Antarctique, une distance qui dépasse le plus long vol commercial sans escale au monde.

La migration offre une sorte de paradis éphémère, même pour les ornithologues amateurs novices. Vous pouvez voir toutes sortes d’espèces uniques dans votre coin de verdure lors de leur passage, comme les parulines, les grives et les moineaux dans Central Park à New York. Les cartes de prévision comme BirdCast aident en révélant les points chauds de la migration, du sud du Texas à la région des Grands Lacs.

Ces outils sont également une aubaine pour les oiseaux. Des centaines de millions d’entre eux meurent chaque année de collisions avec des fenêtres, et les lumières désorientantes sont une grande partie du problème. Les prévisions peuvent aider les villes à déterminer quand éteindre les lumières, permettant à davantage de passants ailés de passer en toute sécurité.

Le Field Museum de Chicago a collecté des dizaines de milliers d’oiseaux qui sont entrés en collision avec des bâtiments du centre-ville. Ces quatre sont de sa collection. Avec l’aimable autorisation du Field Museum

Voir où les oiseaux volent au-dessus

Notre capacité à cartographier et à prévoir les oiseaux est ancrée, comme tant d’innovations, dans la guerre. Les ingénieurs ont développé une technologie radar pendant la Seconde Guerre mondiale pour détecter les avions ennemis, ce qui implique essentiellement de diffuser des micro-ondes et de voir ce sur quoi ils rebondissent – ​​un peu comme une chauve-souris pourrait utiliser un sonar pour cartographier une grotte sombre. Pendant la guerre, les opérateurs radar ont commencé à remarquer que des points étranges – appelés « anges » – apparaissent sur leurs écrans. Les opérateurs, dont certains étaient des ornithologues, ont finalement compris que les points n’étaient pas du tout des avions porteurs de bombes. C’étaient des oiseaux.

La découverte a déclenché une révolution dans l’ornithologie. Au cours des huit décennies qui ont suivi, les scientifiques ont utilisé la technologie radar pour détecter les oiseaux et les essaims d’insectes dans le ciel nocturne, tout comme les météorologues l’ont utilisé pour cartographier les ouragans et les tempêtes de pluie. Plus récemment, des avancées majeures en informatique ont facilité le traitement de grandes quantités de données, permettant aux scientifiques d’établir des prévisions de migration détaillées sur une courte période, a déclaré Andrew Farnsworth, chercheur associé principal au Cornell Lab of Ornithology, qui dirige le BirdCast. projet. Nous sommes maintenant à l’ère de l’ornithologie radar, a-t-il déclaré.

La carte en direct de BirdCast montre où les oiseaux migrent. Des couleurs plus chaudes indiquent qu’un plus grand nombre d’oiseaux traversent une zone.Van Doren, B. M et Horton, K. G/BirdCast

Lancé pour la première fois en 2000, BirdCast fonctionne sur un logiciel qui analyse le radar météorologique pour discerner ce qu’est un oiseau par rapport à un nuage ou à un autre objet. Cette analyse produit une carte des États-Unis qui montre où les oiseaux migrent dans le ciel, comme celle ci-dessus, avec des régions plus chaudes (plus orangées) montrant où il y a plus de trafic d’oiseaux, c’est-à-dire plus d’oiseaux se déplaçant dans une zone à un moment donné. Plutôt chouette, non ?

BirdCast produit également des prévisions sur trois jours, qui estiment les mouvements nocturnes, car la grande majorité des oiseaux nord-américains migrent après la tombée de la nuit. Les chercheurs ont une bonne idée de la façon dont la météo affecte leurs voyages – la température, qui affecte la vitesse et la direction du vent, est particulièrement importante pour déterminer quand les oiseaux voyagent, a déclaré Farnsworth. En tirant parti des prévisions météorologiques, BirdCast estime où les oiseaux pourraient migrer dans un proche avenir. (Vous pouvez trouver les prévisions et les cartes de migration « en direct » ici.)

Prévisions de migration de BirdCast pour le jeudi 30 septembre.Van Doren, B. M et Horton, K. G/BirdCast

Vous pouvez utiliser ces cartes pour observer les oiseaux, mais gardez à l’esprit qu’elles indiquent le nombre d’oiseaux dans le ciel – pas au sol – et que les prévisions concernent la migration nocturne. Là où le pouvoir prédictif entre vraiment en jeu, c’est pour aider les villes, petits et grands, réduisez le nombre d’oiseaux qui meurent en s’écrasant dans les bâtiments.

Comment les prévisions d’oiseaux peuvent réduire les collisions de fenêtres

Chaque année aux États-Unis, entre 365 et 988 millions d’oiseaux meurent en courant dans des bâtiments, estiment les chercheurs. C’est la deuxième cause de mortalité aviaire en Amérique du Nord après la prédation par les chats domestiques, et la pollution lumineuse est une grande partie du problème. Les lumières peuvent attirer et désorienter les oiseaux, les faisant s’écraser.

C’est ce qui rend les prévisions d’oiseaux si utiles : lorsque nous savons qu’un grand nombre d’oiseaux sont sur le point de traverser une région particulière, il est clair que nous pouvons empêcher les impacts en éteignant au moins certaines des lumières des bâtiments la nuit. C’est vraiment aussi simple que cela – et nous savons que cela fonctionne.

Une étude publiée cet été, par exemple, ils ont découvert que la réduction de moitié de la surface des fenêtres éclairées dans un grand centre de congrès de Chicago pendant la migration printanière a entraîné 11 fois moins de collisions. Les auteurs ont en outre conclu que la gradation des lumières pendant la migration pourrait réduire le nombre de collisions au centre d’environ 60 %. Vous rencontrez rarement des victoires de cette ampleur en matière de conservation – et littéralement du jour au lendemain, en plus.

BirdCast a une fonctionnalité appelée « alertes d’extinction des feux », qui révèle quelles villes doivent donner la priorité à l’extinction des lumières et quand.Van Doren, B. M et Horton, K. G/BirdCast

Aux États-Unis, plus de 40 villes ont maintenant des programmes Lights Out, et certaines, dont New York, ont adopté une législation exigeant que les bâtiments soient plus respectueux des oiseaux, par exemple en utilisant du verre avec des motifs qui rendent les fenêtres plus visibles pour les oiseaux. BirdCast, pour sa part, dispose d’une fonctionnalité appelée « alertes d’extinction des feux » (illustrée ci-dessus) qui peut aider les villes à déterminer quand s’assombrir.

De même, des chercheurs ont proposé d’utiliser des prévisions pour aider à réduire les impacts d’oiseaux dans les aéroports, qui causent plus d’un milliard de dollars de dommages chaque année dans le monde. Dans une étude récente, des scientifiques ont analysé les collisions avion-oiseau dans trois aéroports de la ville de New York et ont découvert que le radar météorologique peut «prédire avec précision la probabilité d’impacts d’oiseaux». Théoriquement, les aéroports pourraient utiliser ces informations pour rendre les vols plus sûrs et moins coûteux.

Ce que le radar révèle sur les oiseaux

Le radar à oiseaux n’est pas seulement utile pour les ornithologues amateurs et la prévention des collisions. Cela aide également les scientifiques à répondre à certaines des plus grandes questions de l’ornithologie, telles que la façon dont le changement climatique affecte le moment de la migration.

Les résultats d’une étude radar de 2019, par exemple, ont révélé que la hausse des températures modifie la migration printanière environ deux jours plus tôt par décennie aux États-Unis, en moyenne. (Les changements sont beaucoup plus importants à mesure que vous vous déplacez plus au nord.) Cela peut sembler peu, mais les migrations sont des événements soigneusement planifiés où le timing est une question de vie ou de mort.

Les oiseaux se sont adaptés pour arriver à des endroits particuliers à des moments particuliers – par exemple, “lorsque les impulsions des fleurs d’insectes printanières culminent”, a déclaré Farnsworth. « Avec la hausse des températures plus tôt, les oiseaux peuvent arriver après le pouls de la disponibilité de la nourriture, créant un décalage croissant. Si cela se produit rapidement, les populations d’oiseaux pourraient ne pas être en mesure de suivre. »

Les chercheurs utilisent également le radar pour étudier de plus près certaines des inconnues de la migration, comme ce qui arrive aux oiseaux pendant un gros orage ou lorsque la configuration des vents change soudainement. Ils pensaient auparavant que les tempêtes pourraient mettre un terme à la migration, a déclaré Farnsworth, mais le radar suggère le contraire. “L’idée que la pluie arrête automatiquement la migration est totalement fausse”, a-t-il déclaré. « Les oiseaux se déplacent dans toutes sortes de conditions. »

Pourtant, malgré tous les progrès de l’ornithologie radar, un mystère majeur reste largement non résolu. Comment les oiseaux naviguent-ils, de toute façon ? Je suis toujours retourné dans ma ville natale, il est donc difficile d’imaginer que des oiseaux puissent parcourir des milliers de kilomètres vers une destination qu’ils n’ont jamais vue ou visitée. Pour réussir un tel exploit, ils utilisent probablement une combinaison du soleil, des étoiles, du champ magnétique terrestre et peut-être même de leur odorat. Mais exactement comment ils rassemblent toutes ces informations pour naviguer est “un mystère total”, a déclaré Farnsworth. “Je ne pense pas que nous commencions à le comprendre.”

