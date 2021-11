Les cartes de prévisualisation des publications Instagram sont de retour sur Twitter

Cela a été long et une mise à jour très demandée, et aujourd’hui, enfin, Instagram a annoncé que les publications IG partagées dans les tweets apparaîtront à nouveau avec des cartes de prévisualisation, contribuant ainsi à améliorer le partage multiplateforme.

Ils ont dit que cela n’arriverait jamais… Les aperçus des cartes Twitter commencent à être déployés AUJOURD’HUI. ???? Désormais, lorsque vous partagez un lien Instagram sur Twitter, un aperçu de cette publication apparaîtra. ???? pic.twitter.com/XSZRx9dzd1 – Instagram (@instagram) 3 novembre 2021

Les liens de prévisualisation Instagram étaient auparavant disponibles sur Twitter, mais Instagram les a annulés en 2012, ce qui rend le partage agaçant entre les deux applications.

Mais ensuite, plus tôt cette année, Instagram et Twitter ont recommencé à travailler ensemble, avec des tweets apparaissant sous forme d’autocollants partageables dans Instagram Stories.

Cela a ouvert la porte à une collaboration inter-applications plus potentielle, et un échange de tweets ultérieur entre le chef de produit Twitter Kayvon Beykpour et le chef d’Instagram Adam Mosseri a finalement conduit à cette nouvelle mise à jour de la carte de tweet.

Si vous souhaitez également partager votre dernière publication Instagram sur la timeline Twitter, vous avez de la chance : désormais, lorsque vous partagez un lien vers une publication IG dans un Tweet, il apparaîtra sous forme de carte avec un aperçu de la photo. Déploiement sur Android, iOS et Web. – Assistance Twitter (@TwitterSupport) 3 novembre 2021

Je veux dire, ce n’est pas une intégration parfaite entre les deux applications. Vous n’obtenez pas, disons, une image de publication Instagram en plein écran dans votre tweet, ce qui serait le processus ultime de partage entre applications, mais c’est probablement le plus proche que vous puissiez obtenir – bien que l’amitié puisse encore s’étendre un peu plus loin, peut-être…

À l’heure actuelle, bien que vous puissiez partager des tweets dans les histoires Instagram, ils ne sont pas exploitables, en raison de la façon dont Instagram limite les liens dans les histoires – ou l’a fait jusqu’à présent, jusqu’à ce qu’il déploie l’autocollant de lien à tous les utilisateurs le mois dernier. Cette expansion pourrait ouvrir la voie à des liens de tweet exploitables, ce qui améliorerait encore le partage entre plates-formes.

Là encore, peut-être que cela devient gourmand – en ce moment, nous devrions probablement être heureux que les aperçus IG reviennent aux tweets, facilitant ainsi de nouvelles opportunités de partage de messages entre les deux applications.