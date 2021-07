Les cartes Gathering Arena Jumpstart énervent les fans

À venir dans Magic: The Gathering Arena le 12 août, l’extension Jumpstart: Historic Horizons ajoute un trio de nouveaux mécanismes de jeu qui ne fonctionnent que dans la version numérique du jeu de cartes à collectionner populaire, ainsi que 31 nouvelles cartes uniquement numériques. L’abandon du papier traditionnel frotte certains fans dans le mauvais sens.

Malgré toutes ses cloches et sifflets numériques sophistiqués, Magic: The Gathering Arena est resté assez fidèle à la version physique du jeu. Bien que certaines cartes uniquement numériques soient présentes dans le jeu dans le cadre de la nouvelle expérience du joueur, pour la plupart, tout deck que vous pouvez construire et jouer dans le jeu numérique peut être recréé sous forme physique. Les nouveaux mécanismes introduits dans Jumpstart: Historic Horizons changent cela.

Bien que la plupart des centaines de cartes de la nouvelle extension proviennent de jeux de cartes Magic physiques comme Modern Horizons et Modern Horizons 2, elle comprend également 31 nouvelles cartes Magic conçues spécifiquement pour tirer parti de trois nouveaux mécanismes uniquement numériques. Il y a “Seek”, qui récupère une carte aléatoire de votre deck tout en répondant à un critère spécifique sans avoir à mélanger ou à laisser le joueur faire un choix. Le mécanisme “Perpétuellement” modifie de manière permanente les propriétés d’une carte pour le reste d’un match, peu importe où elle va, retour au deck, au cimetière, peu importe. Enfin, il y a “Conjure”, qui crée des cartes à partir de rien. Peu importe si vous n’avez pas de Stormfront Pegasus dans votre deck. Si une carte dit que vous en conjurez une, elle apparaît simplement.

Trois nouvelles cartes de mana blanches montrant certains des nouveaux mécanismes exclusifs au numérique. Image : Les sorciers de la côte / Kotaku

De toute évidence, aucun de ces nouveaux mécanismes ne fonctionnerait dans un match physique de Magic: The Gathering. Les joueurs ne peuvent pas conjurer des cartes de nulle part, et garder une trace d’une carte perpétuellement modifiée serait un vrai problème. En ajoutant ces nouveaux mécanismes uniquement numériques, Wizards of the Coast capitalise sur le format numérique d’Arena, le retirant lentement de l’expérience en personne. Certains pourraient considérer cela comme une bonne chose. D’autres, comme de nombreux commentateurs sur la carte exclusive d’IGN, ont révélé un tweet hier et certains membres de la page Magic: The Gathering Arena Reddit préféreraient qu’Arena reste aussi fidèle que possible à la version papier du jeu.

Je suis sur la clôture. Je suis tout à fait pour les mécaniques de jeu uniquement numériques tant qu’elles ne deviennent pas trop farfelues ou incontrôlables. Un peu ici, un peu là. Si je veux jouer à un jeu de cartes numérique qui ne fonctionnerait jamais mécaniquement comme un jeu réel, il y en a plein sur Steam. Pour l’instant, voyons comment ces modestes nouveaux ajouts fonctionnent dans la pratique et décidons de quoi mettre le feu à partir de là.