«Les cartes GeForce sont pour les joueurs»: NVIDIA déclare la guerre aux crypto-monnaies avec ses nouvelles cartes LHR | Jeux

Cela a pris plus d’un an, mais NVIDIA devient enfin sérieux avec les mineurs de crypto-monnaie. Il annonce que toutes ses cartes RTX 3060 Ti, RTX 3070 et RTX 3080 incluront la technologie anti-minage LHR.

Le marché du jeu vidéo sur PC est complètement bloqué par la crise des semi-conducteurs et la cupidité des mineurs de crypto-monnaie et des vendeurs spéculatifs. Depuis son lancement, il y a plus de six mois, il n’y a jamais eu de stock de cartes RTX 3000 sur le marché.

Le peu qu’il y avait ils ont pris les mineurs de crypto-monnaie et leurs robots. Et le reste des cartes de jeu, comme la génération précédente RTX 2000, ont triplé de prix.

Aujourd’hui, il est impossible d’acheter une carte graphique de jeu puissante, à moins que vous ne soyez prêt à payer le triple de son prix. Une simple recherche d’Amazon nous montre que toutes les cartes graphiques RTX sont épuisées, et si vous en trouvez, comme un RTX 3070 dont le prix de vente conseillé est de 529 euros, ils vous la vendront 3790 euros …

La pandémie et la crise de la fabrication des semi-conducteurs (il n’y a pas de matières premières et les fonderies de puces ne peuvent pas suivre) ont fait le stock de cartes graphiques est limité.

Le peu qu’il y a ont repris des mineurs de crypto-monnaie et des vendeurs spéculatifs, qui ont été vendus aux mineurs eux-mêmes, car ils n’ont aucun problème à payer le triple pour eux.

C’est un désastre pour le marché du jeu vidéo sur PC, car les joueurs ne peuvent pas franchir le pas vers la nouvelle génération et les nouveaux jeux ne sont pas vendus, car ils ne fonctionnent pas bien sur des ordinateurs moins puissants.

Le monde du matériel traverse une période de grande incertitude, pour des raisons qui dépassent son propre marché. Sans stock de consoles ou de cartes graphiques de jeu, les joueurs ne peuvent pas franchir le pas vers la nouvelle génération.

Vous pensez peut-être que les fabricants de cartes graphiques ne se soucient pas de qui achète leurs produits, car ils gagnent la même chose. Mais ce n’est pas comme ça.

NVIDIA, par exemple, a investi des années de travail et des centaines de millions d’euros dans la recherche pour développer des technologies telles que l’intelligence artificielle appliquée aux jeux vidéo, le lancer de rayons et la technologie de réduction de la latence Reflex. Et tout cela est inutile si toutes les cartes de jeu sont achetées par des mineurs de crypto-monnaie et utilisées pour des calculs mathématiques.

Donc, pour “aider à mettre les cartes GeForce entre les mains des joueurs”, et parce que “les cartes GeForce sont pour les joueurs”, NVIDIA a annoncé que toutes les cartes graphiques de jeu que j’ai mises en vente à partir de mai, en particulier les modèles RTX 3060 Ti, RTX 3070 et RTX 3080, incorporera Technologie LHR ou Low Hash Rate. Pour les différencier des envois de fonds précédents, les cases porteront un logo LHR ou la phrase Low Hash Rate.

En termes simples, lorsque le pilote de la carte détecte qu’il est utilisé pour extraire la crypto-monnaie Ethereum, la plus populaire aujourd’hui, cela réduira les performances.

NVIDIA est convaincu qu’en tant que mesure de protection au niveau matériel, il sera difficile de pirater. Le but est que les cartes de jeu ne sont plus acceptables pour les mineurs de crypto-monnaie, et ainsi les joueurs peuvent les acheter.

Pour étancher l’appétit des mineurs de crypto-monnaie pour un enrichissement spéculatif, polluant et sans effort, NVIDIA a publié des cartes CMP, spécialisées dans cette tâche.

Cela va prendre des mois, mais j’espère que des mesures comme celle-ci aideront les joueurs à trouver enfin des cartes graphiques RTX en stock et à des prix raisonnables.