Les cartes graphiques Intel Arc seront bien plus puissantes que prévu : à la recherche des NVIDIA RTX 3070 Ti et RTX 3060 Ti | La technologie

Les nouveaux GPU tant attendus d’Intel ont pour mission de rivaliser sur un marché mal desservi par la crise des semi-conducteurs et où NVIDIA partage presque entièrement tout le gâteau.

Comme vous le savez, le marché des cartes graphiques est le monopole d’AMD et de NVIDIA depuis des décennies. Les deux entreprises se partagent les bénéfices d’un secteur qui donne des milliards d’euros par an.

Le fait est que s’il y avait une véritable concurrence au début de la dernière décennie, NVIDIA domine à lui seul ce secteur depuis environ 8 ans. Reléguer AMD à une deuxième position en termes de ventes et de bénéfices.

Pour cette raison, les joueurs du monde entier attendent comme l’eau de mai qu’Intel, un géant du secteur des puces électroniques, fasse le premier pas dans son incursion graphique avec le nouveau et tant attendu Intel Arc.

Ces GPU font l’objet de rumeurs depuis plus d’un an et ne sont officiels que depuis quelques mois. Heureusement pour tout le monde, ces cartes sont sur le point d’être publiées.

Officiellement, comme nous vous l’annoncions il y a quelques semaines, l’Intel Arc arrivera au cours du premier trimestre 2022. Et désormais, de nouvelles rumeurs pointent plus précisément vers le mois de mars.

Ces informations révèlent que nous verrons deux modèles de la haute gamme, le DG2-512 16 Go VRAM et le DG2-384 12 Go VRAM. Et selon les approximations celles-ci seront bien plus puissantes que prévu.

Spécifique DG2-512 aurait des fréquences comprises entre 2,2 et 2,5 GHz, Bien que l’on ne sache pas s’il s’agit de fréquences moyennes ou de fréquences maximales, avec une consommation de 225 W.

En supposant qu’il s’agisse de la vitesse d’horloge maximale dans ce cas, la carte offrirait jusqu’à 18,5 TFLOP de calcul FP32, soit 40% de plus que le RX 6700 XT mais 9% de moins que la NVIDIA RTX 3070.

La variante inférieure, le 12 Go de VRAM DG2-384 aurait une bande passante de 192 bits, une consommation électrique de 150/200 W et les performances attendues sont celles d’un RTX 3060 Ti. Dans le pire des cas celui d’un RTX 3060.

De cette façon, Intel irait, en premier lieu, vers le milieu/haut de gamme de NVIDIA, alors qu’on a toujours cru que l’intention d’Intel était de concourir pour le milieu/bas de gamme dans cette première génération de cartes graphiques.