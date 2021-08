Les cartes graphiques pourraient devenir encore plus chères l’année prochaine, voici pourquoi

À moins que vous n’ayez vécu sous un rocher, vous avez probablement remarqué que la plupart des produits informatiques comme les cartes graphiques et les processeurs sont plus chers que jamais. Et, eh bien, ils pourraient bientôt devenir plus chers, car TSMC pourrait augmenter ses prix des semi-conducteurs.

Selon le Wall Street Journal, TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) cherche à augmenter ses prix jusqu’à 20 % afin de compenser l’énorme pic de demande de puces. Et tandis que les joueurs sur PC le ressentent parce qu’il est difficile d’acheter une carte graphique, cette pénurie mondiale de silicium affecte tout, de l’iPad à la fabrication automobile.

À l’heure actuelle, il reste à voir exactement de combien les prix du produit de TSMC augmenteront, mais selon les sources du WSJ, les prix augmenteraient de 10% pour ses puces les plus avancées et de 20% pour les puces utilisant des technologies plus anciennes. Heureusement, les cartes graphiques et les processeurs de bureau utilisent généralement des processus de fabrication de pointe, ils devraient donc se situer quelque part dans le bas de l’échelle.

Nous ne savons pas non plus si les fabricants répercuteront ou non ces coûts sur les consommateurs, mais il est probablement prudent de supposer qu’ils le feront. Quant à savoir combien les prix augmenteront sur les étagères des magasins, cela reste à voir, mais ce n’est pas comme si les cartes graphiques étaient exactement abordables en ce moment de toute façon.

Analyse : brouiller les pistes

En raison de la pénurie de matériel que nous traversons actuellement, les prix sont un peu partout, même avant de prendre en compte cette nouvelle. Bien que nous ayons félicité le Nvidia GeForce RTX 3080 pour ne pas être plus cher que le RTX 2080 lors de son lancement, il n’a pas fallu longtemps aux revendeurs pour que le PDSF raisonnable de Nvidia ressemble à une chimère.

Maintenant que la Nvidia GeForce RTX 3080 est sortie depuis près d’un an, vous auriez du mal à trouver une version de la carte graphique qui se vende au prix de 699 $ que Nvidia a cité lors du lancement du GPU en septembre 2020. La plupart des tiers- les fabricants de cartes graphiques de fête ont augmenté leurs prix, et ils se vendent toujours à la seconde où ils sont disponibles.

Désormais, Nvidia ne sera pas nécessairement affecté par les augmentations de prix de TSMC, car Team Green a utilisé le processus 8 nm de Samsung pour ses cartes graphiques Nvidia Ampere, mais cela affectera absolument les cartes AMD Radeon à l’avenir. Et, il est également tout à fait possible que Samsung augmente également les prix de ses semi-conducteurs.

Ainsi, même s’il peut être agréable de penser que les prix des cartes graphiques n’augmenteront pas trop en réponse à l’augmentation du coût des semi-conducteurs, nous ne serions pas surpris qu’ils le fassent – la plupart des cartes graphiques ont déjà augmenté de prix, et c’est pas comme AMD ou Nvidia qui ont du mal à vendre tout leur stock.

