Les cartes graphiques RTX 3090 cassées d’EVGA ont été victimes d’une “mauvaise fabrication”

EVGA a mené une enquête sur les incidents où certaines de ses cartes graphiques RTX 3090 ont fini par être briquées pour les joueurs de la bêta du MMO d’Amazon, New World.

Si vous vous souvenez de cette affaire – qui à l’époque était censée affecter d’autres cartes en dehors des EVGA, y compris les GPU AMD Radeon – les échecs se sont produits lorsque les fréquences d’images dans le menu principal ont explosé (avec un limiteur par la suite mis en place par Amazon pour plafonner le maximum de fps dans le menu).

Comme le rapporte PC World, EVGA a maintenant effectué un post-mortem sur les cartes graphiques RTX 3090 mortes – le fabricant précise que les cartes en briques étaient limitées à ce modèle – qui étaient au nombre de 24, et a constaté qu’un problème « rare » lié à la soudure était à blâmer.

EVGA a observé qu’il avait effectué une analyse aux rayons X qui a révélé une “mauvaise finition” en termes de soudure autour des circuits MOSFET avec les cartes graphiques affectées, et que ces cartes ont toutes été fabriquées l’année dernière, dans un petit lot fabriqué au début de sa série de production de RTX 3090.

Le fabricant de cartes a en outre précisé qu’il n’y avait aucun problème de refroidissement ou de surchauffe à l’origine des pannes, soulignant que le contrôleur de ventilateur et la surveillance de la température des RTX 3090 n’étaient pas en cause ici (une théorie flottait à l’époque).

Cela dit, EVGA a expliqué qu’il semblait effectivement que le contrôleur de ventilateur ne fonctionnait pas correctement lorsque le menu principal de New World poussait des fréquences d’images très élevées, mais que le “bruit sur le bus i2c” provoquait des outils de surveillance du matériel (comme GPU-Z) pour signaler de manière erronée le comportement du contrôleur de ventilateur.

Une mise à jour du microcontrôleur récemment déployée garantit que le contrôleur de ventilateur est désormais correctement signalé dans ces types d’utilitaires, en supposant que vous exécutiez les dernières versions de ces outils de surveillance et que vous ayez appliqué cette mise à jour EVGA.

Un autre point intéressant ici est qu’EVGA a mis la main sur la version bêta de New World qui a déclenché les échecs, mais n’a pas pu reproduire le problème lui-même.

Analyse : Contrôle qualité décevant – mais un remède rapide au moins

Avec une carte graphique phare, nous ne nous attendrions pas à souffrir d’un soupçon de “mauvaise finition”, et nous nous attendrions certainement à ce qu’un meilleur processus de contrôle de la qualité détecte tout problème majeur comme celui-ci (peu importe à quel point il était tôt dans un cycle de production). Surtout si l’on considère le coût exorbitant de l’achat d’un RTX 3090.

Sur une note plus positive, EVGA a remplacé ces 3090 en brique comme on pouvait s’y attendre, et de plus, la société souligne qu’elle a immédiatement expédié des cartes de remplacement à ceux qui avaient été touchés, sans attendre que les cartes cassées soient renvoyées.

À certains égards, on peut soutenir que le MMO d’Amazon a peut-être rendu service aux propriétaires de ces modèles EVGA RTX 3090 particuliers en les cassant à l’époque, plutôt que le problème de soudure provoquant une défaillance catastrophique plus tard (lorsque la carte est hors garantie peut-être) .

