Les cartes les plus emblématiques de Call Of Duty ont été recréées en Lego

Avez-vous déjà regardé une carte Call of Duty et vous êtes-vous demandé à quoi cela pourrait ressembler entièrement construit à partir de Lego? Moi non plus, mais il s’avère que la réponse est que ça a l’air plutôt cool. Les gens de Diamond Lobby ont conçu huit versions Lego épiques basées sur certaines des cartes Call of Duty les plus emblématiques, et nous souhaitons seulement qu’elles existent dans la vraie vie.

Alors que théoriquement ces cartes Lego sont possibles à construire, celles-ci ont été construites à l’aide du logiciel Bricklink Studio 2.0, avec l’aide du designer Evghenii Loctev. Au cas où vous voudriez essayer d’en construire une vous-même, chaque carte comprend également ce qu’il en coûterait si vous achetiez toutes les briques de la construction – bien que Diamond Lobby prévienne que certaines briques utilisées sont rares et donc assez chères.

Les images incluent huit cartes emblématiques : Crash, Castle, Terminal, Firing Range, Rust, Nuketown, Slums et Raid. De toutes les cartes qui ont été recréées, Crash serait la moins chère à construire à 1340 $ pour les 2167 briques requises. Le plus cher est Terminal, avec l’avion géant nécessitant 18 043 briques pour un coût de 4 726 $.

Le terminal est composé de 18 043 briques et coûte 4 726 $ à construire. Image : Lobby Diamond Les bidonvilles sont constitués de 3 456 briques et coûtent 1 591 $ à construire. Image : Lobby Diamond Rust est composé de 1 811 briques et coûte 1 810 $ à construire. Image : Lobby Diamond Raid est composé de 14 152 briques et coûte 2 474 $ à construire. Image : Lobby Diamond Nuketown est composé de 5 953 briques et coûte 3 033 $ à construire. Image : Lobby Diamond Le champ de tir est composé de 5 133 briques et coûte 1 988 $ à construire. Image : Lobby Diamond Crash est composé de 2 167 briques et coûte 1 340 $ à construire. Image : Lobby Diamond Le château est composé de 12 873 briques et coûte 2 508 $ à construire. Image : Lobby Diamond

Bien que ces images nous fassent rêver d’un ensemble officiel de Call of Duty Lego, la franchise semble être concédée sous licence au concurrent de Lego Mega Bloks – bien que la société de jouets rivale ait produit un bel ensemble Nuketown.

