Les cas de coronavirus augmentent à travers l’Australie alors qu’omicron explose

La vague a déjà submergé les stations de test, incité à de nouveaux mandats de vaccins et a amené au moins un État à réduire les chirurgies électives.

Mercredi, les cas de coronavirus ont augmenté à travers l’Australie alors qu’une épidémie de la variante omicron a explosé, incitant le Premier ministre Scott Morrison à planifier une réunion d’urgence du cabinet national. sur les chirurgies électives.

Les nouvelles infections à Sydney et dans les régions environnantes de l’État de Nouvelle-Galles du Sud ont grimpé en flèche à plus de 11 000, contre 6 000 un jour plus tôt. L’État de Victoria a également signalé un record de 3 700 cas, en hausse de plus de 1 000 par rapport au précédent record établi mardi. Morrison a déclaré que les dirigeants du pays se réuniraient plus tôt que prévu jeudi.

« Alors qu’omicron continue d’aller de l’avant, nous verrons de nouvelles pressions, mais les États et les territoires travaillent en étroite collaboration sur leurs plans pour faire face à ces défis », a déclaré Morrison aux journalistes. Il a dit qu’il espérait que la réunion aiderait à donner une définition plus claire de ce qui constitue un contact étroit et quels tests devraient être utilisés dans différentes circonstances alors que le nombre de cas montait en flèche.

D’autres États ont également signalé une augmentation du nombre, avec plus de 1 500 nouvelles infections dans le Queensland, 1 400 en Australie-Méridionale, 138 dans le Territoire de la capitale australienne et 55 en Tasmanie. Les responsables de la santé du Queensland ont déclaré qu’environ 80% des cas étaient la variante omicron. L’Australie-Méridionale a annoncé qu’elle imposerait des limites à la chirurgie élective et imposerait des rappels de vaccin pour les agents de santé de première ligne. Le Premier ministre de l’État, Steven Marshall, a déclaré que l’Australie-Méridionale n’effectuerait plus de tests de dépistage pour les voyages inter-États car elle n’en avait pas la capacité.

« Omicron va trop vite », a déclaré Marshall, ajoutant que les ressources devaient être concentrées sur l’augmentation « très imminente » des hospitalisations. Plus des trois quarts des Australiens sont entièrement vaccinés, et à quel point la dernière épidémie s’avérera mortelle reste à être vu.

L’Australie a jusqu’à présent évité les pires ravages de la pandémie, faisant état d’un total de 2 200 décès dus au virus parmi sa population de 26 millions d’habitants. Mercredi, la Nouvelle-Galles du Sud – l’État le plus peuplé d’Australie – a signalé trois nouveaux décès dus au virus et 625 hospitalisations, dont 61 patients en soins intensifs. Victoria a signalé quatre nouveaux décès et 397 hospitalisations, dont 62 en soins intensifs.

Les centres de test n’ont pas été en mesure de faire face à une augmentation de la demande. Des milliers de personnes à travers la Nouvelle-Galles du Sud ont attendu des heures cette semaine pour être testées. Certains étaient des voyageurs qui devaient subir un test PCR négatif avant d’arriver dans le Queensland.

Mais sous la pression d’assouplir cette exigence, le Premier ministre du Queensland a déclaré mercredi qu’il accepterait les tests rapides d’antigène au lieu des tests PCR pour les voyageurs en provenance des points chauds inter-États à partir du 1er janvier. L’épidémie contribuait également à une pénurie de dons de sang et à un appel urgent aux donneurs. en haut.

Les exigences en matière de tests et de mise en quarantaine induites par l’épidémie, combinées à la saison des vacances, créaient une « tempête parfaite » d’annulations, a déclaré Cath Stone, responsable du réseau des centres de dons Lifeblood de la Croix-Rouge. « Plus de la moitié de tous les rendez-vous ne sont pas assistés, ce qui signifie nous avons besoin de plus de donateurs pour retrousser leurs manches et prendre la place de ceux qui ne peuvent pas donner », a déclaré Stone.

