Les cas de coronavirus aux États-Unis atteignent un niveau record

On estime que la variante Omicron représente 58,6% des variantes de coronavirus circulant aux États-Unis au 25 décembre, selon les données du CDC.

Le nombre moyen de cas confirmés de coronavirus par jour aux États-Unis a atteint un record de 258 312 au cours des sept derniers jours selon un décompte de . mercredi alors que les responsables américains évaluent l’impact de la variante Omicron plus transmissible.

Le pic précédent de la moyenne mobile sur sept jours était de 250 141 cas confirmés enregistrés le 8 janvier de cette année.

La montée subite survient alors que les Américains voyagent pendant les vacances. Des centaines de vols ont été annulés à travers le pays chaque jour depuis Noël, le personnel des compagnies aériennes étant positif au coronavirus. Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont déclaré qu’ils surveillaient 86 navires de croisière qui ont signalé des cas de COVID-19.

Bien que certaines données d’autres pays aient montré moins de maladie avec Omicron, il était trop tôt pour dire quel pourrait être l’impact aux États-Unis, en particulier compte tenu de ses taux de vaccination inégaux, a déclaré la directrice du CDC, Rochelle Walensky, dans une interview avec MSNBC.

« Nous pouvons avoir beaucoup, beaucoup plus de cas et nous pouvons donc encore très bien voir beaucoup de maladies graves dans les hôpitaux », a déclaré Walensky. Elle a cité les vaccins, y compris les injections de rappel, comme moyen de freiner la propagation.

Plus de 76 000 personnes sont hospitalisées avec COVID-19 dans tout le pays, en hausse de 19% au cours des 10 derniers jours, selon un décompte de ..

Les États affichant le nombre d’infections quotidiennes le plus élevé mardi comprenaient New York, qui a signalé 40 780 cas, et la Californie, qui a signalé plus de 30 000. Le Texas a signalé plus de 17 000 cas et l’Ohio plus de 15 000.

