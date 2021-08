Les cas de Covid-19 augmentent au Kerala après les célébrations d’Onam

in

Lors d’un briefing du ministère de la Santé jeudi, Bhushan a déclaré: “Nous sommes toujours au milieu de la deuxième vague de Covid-19 dans notre pays. La deuxième vague n’est pas terminée. C’est pas fini. Par conséquent, nous devons maintenir toutes les précautions nécessaires. »

Il y a eu une augmentation des cas de Covid-19 au Kerala après les célébrations d’Onam, et l’État représente 58,4% des cas positifs quotidiens du pays, a annoncé jeudi le ministère de la Santé. Le pays a signalé 46 164 nouveaux cas jeudi.

Le taux de positivité hebdomadaire des cas dans le pays du 19 au 25 août était de 2,22% contre 1,94% la première semaine d’août. Il y a 3 33 735 cas actifs au total dans le pays, le Kerala représentant 1 70 829 cas suivi du Maharashtra avec 53 695 cas. À l’heure actuelle, 41 districts du pays signalent plus de 100 cas par jour.

Le secrétaire à la Santé de l’Union, Rajesh Bhushan, a déclaré que le pays avait connu une augmentation du nombre de cas après chaque festival. Les mois à venir seront cruciaux car il y a quelques festivals en septembre et octobre. Les célébrations devront être conformes aux protocoles de Covid-19, a-t-il déclaré.

Le gouvernement du Kerala a été invité à augmenter les tests et la recherche des contacts. Avec plus de 80% des cas positifs en isolement à domicile, il a été conseillé à l’État d’assurer un suivi plus efficace afin que ces patients ne propagent pas l’infection.

Le pays a administré 61 crores de vaccins, avec 80 doses de vaccin lakh administrées mercredi et 70,19 doses de lakh jeudi. Le nombre moyen de doses administrées en août est de 52,16 lakh.

