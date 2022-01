Les cas de COVID-19 augmentent, mais les hospitalisations et la demande en oxygène sont faibles, selon le ministre de la Santé du Maharashtra Rajesh Tope

Il a déclaré que le groupe de travail de l’État et le département de la santé avaient donné leur évaluation de la situation du COVID-19 au ministre en chef Uddhav Thackeray qui décidera de l’étendue des restrictions, etc.

Malgré une augmentation des cas de COVID-19 dans le Maharashtra, les besoins en hospitalisation et en oxygène étaient faibles, a déclaré samedi le ministre de la Santé Rajesh Tope à Jalna.

Il a ajouté que 41 000 cas avaient été détectés vendredi dans l’État, bien qu’il n’y ait eu aucun ajout au décompte Omicron.

« Ceux qui ont de la toux, de la fièvre, etc., y compris les enfants, doivent se faire tester. Les personnes âgées présentant des comorbidités et le personnel de santé de première ligne doivent opter pour la dose de vaccin de précaution, dont la campagne commencera le 10 janvier », a déclaré le ministre.

