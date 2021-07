Les cas de COVID-19 aux États-Unis augmentent à nouveau, doublant en trois semaines

En ce mercredi 7 juillet 2021, photo d’archives, les clients dégustent des cocktails tropicaux froids dans le petit intérieur du bar Tiki-Ti lors de sa réouverture sur Sunset Boulevard à Los Angeles. Les cas de COVID-19 ont doublé au cours des trois dernières semaines, en raison de la variante delta à propagation rapide, des taux de vaccination en retard dans certains États et des rassemblements du 4 juillet. (PA)

La courbe COVID-19 aux États-Unis augmente à nouveau après des mois de baisse, le nombre de nouveaux cas par jour ayant doublé au cours des trois dernières semaines, en raison de la variante delta à propagation rapide, des taux de vaccination en retard et des rassemblements du 4 juillet. Les infections confirmées ont atteint une moyenne d’environ 23 600 par jour lundi, contre 11 300 le 23 juin, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Et tous les États sauf deux – le Maine et le Dakota du Sud – ont signalé que le nombre de cas avait augmenté au cours des deux dernières semaines.

“Ce n’est certainement pas une coïncidence si nous regardons exactement le moment où nous nous attendons à ce que des cas se produisent après le week-end du 4 juillet”, a déclaré le Dr Bill Powderly, codirecteur de la division des maladies infectieuses à la faculté de médecine de l’Université de Washington. à Saint-Louis. Dans le même temps, certaines parties du pays se heurtent à une profonde résistance aux vaccins, tandis que la version mutante hautement contagieuse du coronavirus qui a été détectée pour la première fois en Inde représente une part toujours plus importante des infections.

À l’échelle nationale, 55,6% de tous les Américains ont reçu au moins une injection de COVID-19, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Les cinq États avec le plus grand saut de deux semaines dans les cas par habitant avaient tous des taux de vaccination inférieurs : Missouri, 45,9 % ; Arkansas, 43 % ; Névada, 50,9 % ; Louisiane, 39,2 % ; et Utah, 49,5%.

Même avec la dernière augmentation, les cas aux États-Unis sont loin de leur pic d’un quart de million par jour en janvier. Et les décès sont inférieurs à 260 par jour en moyenne après avoir atteint plus de 3 400 au cours de l’hiver, ce qui témoigne de l’efficacité avec laquelle le vaccin peut prévenir les maladies graves et la mort chez ceux qui sont infectés. Pourtant, au milieu de la hausse, les autorités sanitaires dans des endroits tels que le comté de Los Angeles et Saint-Louis supplient même les personnes immunisées de reprendre le port de masques en public. Et les responsables de Chicago ont annoncé mardi que les voyageurs non vaccinés du Missouri et de l’Arkansas devaient soit se mettre en quarantaine pendant 10 jours, soit avoir un test COVID-19 négatif. Pendant ce temps, le ministère de la Santé du Mississippi, qui se classe bon dernier au niveau national pour les vaccinations, a commencé à bloquer les publications sur COVID-19 sur sa page Facebook en raison d’une « montée de la désinformation ». sur le virus et le vaccin.

Les responsables du Mississippi recommandent également aux personnes de 65 ans et plus et aux personnes souffrant de maladies sous-jacentes chroniques de rester à l’écart des grands rassemblements intérieurs en raison d’une augmentation de 150 % des hospitalisations au cours des trois dernières semaines. Mais la volonté politique n’est peut-être pas là dans de nombreux États fatigués par des mois de restrictions.

Dans le Michigan, le gouverneur démocrate Gretchen Whitmer est confronté à une volonté d’abroger une loi qu’elle a utilisée pour imposer des restrictions majeures pendant les premiers stades de la pandémie. Et le gouverneur républicain Kay Ivey de l’Alabama s’est opposé à l’idée que l’État pourrait avoir besoin de réimposer des mesures préventives à mesure que les vaccinations tardent et que les hospitalisations augmentent.

« L’Alabama est OUVERT pour les affaires. Les vaccins sont facilement disponibles et j’encourage les gens à s’en procurer un. L’état d’urgence et les arrêtés sanitaires sont arrivés à expiration. Nous avançons”, a-t-elle déclaré sur les réseaux sociaux. Le Dr James Lawler, responsable du Global Center for Health Security du University of Nebraska Medical Center à Omaha, a déclaré que le retour des masques et la limitation des rassemblements aideraient. Mais il a reconnu que la plupart des endroits où les taux de virus sont les plus élevés sont exactement les régions du pays qui ne veulent faire aucune de ces choses. Lawler a averti que ce qui se passe en Grande-Bretagne est un aperçu de ce qui va arriver aux États-Unis. « Les descriptions des régions du monde où la variante delta s’est installée et est devenue le virus prédominant sont des images d’unités de soins intensifs pleines de 30 ans. C’est ce que les médecins de soins intensifs décrivent et c’est ce qui arrive aux États-Unis », a-t-il déclaré. Il a ajouté: “Je pense que les gens n’ont aucune idée de ce qui est sur le point de nous frapper.”

Le président Joe Biden met une dose de pouvoir de star derrière les efforts de l’administration pour faire vacciner les jeunes. L’actrice, chanteuse et compositrice de dix-huit ans, Olivia Rodrigo, rencontrera Biden et le Dr Anthony Fauci mercredi. Alors que l’administration a réussi à vacciner les Américains plus âgés, les jeunes adultes ont montré moins d’urgence à se faire vacciner. Certains, au moins, répondent à l’appel dans le Missouri après des semaines de mendicité, a déclaré Erik Frederick, directeur administratif du Mercy Hospital Springfield. Il a tweeté que le nombre de personnes vaccinées dans sa clinique de vaccination est passé de 150 à 250 par jour. “Cela me donne de l’espoir”, a-t-il déclaré.

