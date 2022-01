Les cas de COVID-19 en Australie, les hospitalisations atteignent de nouveaux records

Il y avait 1 344 personnes hospitalisées, soit 140 de plus que la veille et 78 de plus que le record précédemment établi fin septembre.

Les nouveaux cas de virus en Australie ont atteint des niveaux record mardi, augmentant la pression sur les hôpitaux et les centres de test à travers le pays. En Nouvelle-Galles du Sud, l’État le plus peuplé d’Australie, 23 131 nouveaux cas ont été signalés, soit une augmentation par rapport au record de 22 577 cas le jour du Nouvel An. Il y avait 1 344 personnes hospitalisées, soit 140 de plus que la veille et 78 de plus que le record précédemment établi fin septembre. Les nouveaux cas ont été détectés à partir de 83 376 tests, soit un taux de positivité de 28 %.

L’État de Victoria a signalé 14 020 cas mardi, éclipsant le record de 8 577 établi lundi. Il y avait 516 personnes dans les hôpitaux, dont 108 en soins intensifs. Les nouveaux chiffres signifient que l’Australie a franchi le sombre cap des 500 000 cas de COVID-19.

Le médecin-chef de la Nouvelle-Galles du Sud, Kerry Chant, a exhorté lundi les gens à ne pas se faire soigner à l’hôpital, sauf en cas d’absolue nécessité. « Il est important que nous jouions tous notre rôle pour ne pas imposer une charge inutile au système de santé », a-t-elle déclaré.

Le Premier ministre Scott Morrison a rejeté lundi les appels au gouvernement fédéral pour qu’il rende les tests antigéniques rapides gratuits, en partie pour soulager la pression sur les centres de test PCR. Le vice-président de l’Australian Medical Association, Chris Moy, a déclaré qu’un grand nombre de travailleurs de la santé ont été mis en congé après avoir contracté le virus, ce qui rend difficile pour les travailleurs restants de fournir des soins adéquats aux patients. « Vous avez ce double coup dur de nombreux patients et également du personnel mis en congé en même temps », a déclaré Moy à ABC Radio.

