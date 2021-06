Les cas de COVID-19 en Copa América s’élèvent à 52 !!

15/06/2021

Le à 19:20 CEST

.

À 52 cas ont augmenté le nombre de personnes infectées au COVID-19 dans les délégations participant à la Copa América et des employés de l’organisation du tournoi qui se déroule depuis dimanche au Brésil, a rapporté mardi le ministère de la Santé.

Selon la source, 33 des positifs correspondent à des joueurs et membres des équipes nationales et les 19 autres aux employés du concours, qui se déroulera jusqu’au 10 juillet.

Les cas ont été compilés par la Conmebol, qui regroupe les dix fédérations de football d’Amérique du Sud.

Le ministère de la Santé a indiqué dans un communiqué que 3 045 tests RT-PCR ont été réalisés à ce jour auprès des joueurs, des membres des délégations et des prestataires de services, avec un bilan préliminaire de 52 positifs au SARS-CoV-2.

« La positivité des cas pour COVID-19 était de 1,70 % », indique le communiqué.

Des cas parmi les employés de l’organisation ont été enregistrés à Brasilia et à Rio de Janeiro, deux des quatre lieux du tournoi qui se disputent entre de vifs détracteurs des secteurs politique, sanitaire et même sportif.

Les autorités sanitaires brésiliennes ont indiqué qu’elles analysaient également si les cas étaient liés à de nouvelles variantes du coronavirus.

Les résultats seront connus dans environ 14 jours, “le délai nécessaire pour que l’analyse soit réalisée”, a indiqué le ministère de la Santé.

Avant que le ballon ne commence à rouler, les premières épidémies de coronavirus étaient connues. La plus touchée jusqu’à présent a été la délégation vénézuélienne, qui a enregistré 13 cas de COVID-19.

Cela a forcé la Conmebol à modifier le règlement de la Copa América et à annuler la limite de cinq changements dans les appels causés par le SARS-CoV-2, ce qui a permis à Vinotinto de convoquer 15 autres footballeurs.

De même, des cas individuels ont été détectés dans la main-d’œuvre de la Colombie, de la Bolivie et du Pérou.

Avec près de 490 000 morts et 17,5 millions de contaminés, le Brésil est le pays d’Amérique latine le plus touché par le nouveau coronavirus, le deuxième au monde avec le plus de morts et le troisième avec le plus de contaminés, après les États-Unis et l’Inde.

Malgré la situation délicate, le gouvernement de Jair Bolsonaro, qui nie la gravité de la pandémie, a donné son feu vert à la célébration de la Copa América sur le territoire brésilien, après que les deux stades initiaux, la Colombie et l’Argentine, aient abandonné pour diverses raisons, dont la pandémie.