Les cas de COVID-19 se sont stabilisés à Delhi, possibilité d’infections en baisse, selon Satyendra Jain

Le ministre de la Santé de Delhi, Satyendra Jain, a déclaré mercredi que les cas de coronavirus se sont stabilisés dans la capitale nationale et qu’il est possible que les infections diminuent bientôt. Tout en partageant que la ville devrait voir environ 25 000 cas mercredi, il a souligné que le taux de positivité ne peut pas déterminer si les cas ont atteint un pic ou non.

« Le taux d’hospitalisation s’est stabilisé et les cas ont plafonné. Il y a encore plusieurs lits vacants », a-t-il déclaré. En comparant le scénario avec Mumbai, le ministre a déclaré que les cas avaient commencé à diminuer là-bas et que la même situation est susceptible de se produire ici. Il a également assuré que si des cas tombaient dans les deux ou trois prochains jours, les restrictions seraient levées.

La capitale nationale avait fait état mardi de 23 décès. Il a déjà enregistré 93 décès au cours des 11 premiers jours du mois. Il avait enregistré 54 décès au cours des cinq derniers mois – neuf en décembre, sept en novembre, quatre en octobre, cinq en septembre et 29 en août. En juillet, le virus avait fait 76 morts dans la capitale nationale.

« Les personnes souffrant de comorbidités sont confrontées à plus de problèmes, peu de gens viennent à l’hôpital pour le traitement du coronavirus », a-t-il déclaré.

