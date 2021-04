Les cas de Covid-19 submergent le système de santé indien dans une nouvelle vague

Une horrible augmentation des cas de coronavirus en Inde s’est poursuivie samedi, avec de nouveaux cas battant un record du monde en une journée alors que le système de santé du pays avait du mal à suivre. Mais alors même que les hôpitaux et les crématoires sont débordés et que le pays est confronté à une importante pénurie de vaccins, les événements publics de masse se poursuivent sans restriction, et le gouvernement indien censure les tweets critiques de sa réponse à la pandémie.

Le pays a signalé près de 347 000 nouveaux cas sur une période de 24 heures, selon le New York Times, établissant un nouveau record mondial pour la troisième journée consécutive. Les décès ont également grimpé, pour atteindre un record de 2 624 en une seule journée, et la moyenne mobile sur sept jours des nouveaux cas quotidiens en Inde approche rapidement les 300 000.

En conséquence, les hôpitaux commencent à manquer de lits et d’oxygène. Samedi à Delhi, un réseau hospitalier a même annoncé qu’il suspendait les admissions, selon ., alors qu’ailleurs, des patients ont été contraints de partager un lit d’hôpital.

Ce n’est ni une courbe ni une vague. C’est une fusée. Une ligne verticale droite. Si c’est une mauvaise variante du COVID qui en est la cause, il sera prudent pour tous les pays d’aider l’Inde avec des vaccins et des matières premières pour les vaccins. Je ne connais pas les détails. J’espère juste que nous faisons la bonne chose pic.twitter.com/kdBeMU87AI – Vincent Rajkumar (@VincentRK) 23 avril 2021

Les pénuries se sont tellement aggravées que les hôpitaux ont eu recours à Twitter pour plaider pour plus d’oxygène. Au moins 20 patients dans un hôpital de Delhi sont décédés vendredi, selon CNN, après que les approvisionnements supplémentaires en oxygène aient été retardés.

«Le volume est énorme», a déclaré à CNN Jalil Parkar, pneumologue senior à l’hôpital Lilavati de Mumbai. «C’est comme un tsunami.»

Le nombre de morts a également commencé à submerger les crématoires, faisant craindre que, aussi mauvais que soient les chiffres officiels, la vraie situation en Inde pourrait être bien pire. Selon le New York Times, les crématoires signalent dans certains cas plus d’incinérations par jour que le nombre de décès officiellement déclarés.

Et lundi, le Washington Post a rapporté qu’à Surat, une ville de l’État indien du Gujarat, dans l’ouest de l’Inde, les crématoires font face à jusqu’à cinq fois plus de morts que la normale. Dans un cas, les tuyaux de cheminée en acier ont fondu par surutilisation.

Malgré l’ampleur de la crise, l’Inde n’a pas encore imposé de nouveau verrouillage national, comme elle l’a fait en mars 2020. Et tandis que certaines villes et États imposent leurs propres verrouillages, presque certains événements se généralisent – tels que des rassemblements politiques massifs et un Fête religieuse hindoue – se poursuivent.

Selon la BBC, des millions d’hindous de toute l’Inde se sont rassemblés pour le festival Kumbh Mela dans le nord de l’Inde, où les participants se baignent dans le Gange.

Et le Premier ministre indien Narendra Modi a maintenu les événements de campagne pour son parti Bharatiya Janata dans l’État du Bengale occidental, déclarant que «l’Inde avait vaincu Covid l’année dernière et l’Inde peut le faire à nouveau».

Dans le même temps, le gouvernement indien a réussi à demander à Twitter de supprimer les messages critiquant sa réponse à la crise. Selon BuzzFeed News, plus de 50 tweets critiques, émanant d’agents publics, de journalistes, de célébrités et de citoyens, ont été supprimés.

Une politique américaine contribue aux malheurs de l’Inde

Comme l’a rapporté Katelyn Burns de Vox la semaine dernière, une pénurie de vaccins a également exacerbé la crise – et la politique commerciale internationale contribue à cette pénurie.

Bien que l’Inde dispose d’une capacité de fabrication de vaccins substantielle, les États-Unis et l’Europe ont imposé des limites à l’exportation de matières premières essentielles, entravant les efforts de vaccination de l’Inde. Le pays abrite près de 1,4 milliard de personnes, mais seulement environ 21,4 millions de personnes – soit environ 1,59% de la population – ont été entièrement vaccinées, selon l’Université Johns Hopkins.

On ne sait cependant pas si les États-Unis réviseront leur politique en réponse à la crise en Inde. Jeudi, le porte-parole du département d’État, Ned Price, s’est détourné lorsqu’il a été interrogé sur la politique lors d’un point de presse.

Price a déclaré que la politique actuelle relevait de la «compétence» du représentant américain au commerce (USTR), l’agence qui supervise la politique commerciale, mais a suggéré que l’administration Biden accordait la priorité aux coups de feu dans les armes américaines.

«Ce que je dirai de manière générale, c’est que les États-Unis sont avant tout engagés dans un effort ambitieux et efficace et, jusqu’à présent, réussi pour vacciner le peuple américain», a déclaré Price. “Cette campagne est bien lancée.”

«Les États-Unis sont avant tout engagés dans un effort ambitieux et efficace et, jusqu’à présent, réussi pour vacciner le peuple américain», a déclaré le Département d’État américain interrogé sur l’exportation de matières premières de vaccin #COVID vers l’Inde pic.twitter.com/YvzhuaAv3n – Sidhant Sibal (@sidhant) 23 avril 2021

Les limites d’exportation, cependant, ne sont en aucun cas la seule cause des problèmes de vaccination de l’Inde, et leur levée ne serait pas non plus une panacée alors que la crise des coronavirus s’aggrave.

Entre autres problèmes, la flambée actuelle des cas pourrait bloquer le déploiement d’un vaccin même si la disponibilité du vaccin augmentait, comme l’a rapporté Jen Kirby de Vox:

Il est beaucoup plus difficile d’intensifier massivement une campagne de vaccination dans un pays qui patauge déjà à cause d’une crise sanitaire. Les mêmes infirmières ou techniciens déployés pour vacciner les gens sont souvent les mêmes personnes qui doivent s’occuper des patients Covid-19 ou effectuer des tests et la recherche de contrats. Cela pourrait intensifier la flambée des coronavirus, ce qui pourrait bloquer davantage la campagne de vaccination, créant un cycle dangereux.

Il existe également d’autres problèmes, notamment la fatigue du verrouillage, les échecs du gouvernement et une nouvelle variante de Covid-19 émergeant en Inde.

«Le sentiment public [in India] C’est le déni, la fatigue et la reddition fataliste », a déclaré ce mois-ci à Kirby, biostatisticien et épidémiologiste de l’Université du Michigan, Bhramar Mukherjee. Non seulement les événements religieux et politiques de masse se poursuivent, mais selon le Hindustan Times, le port de masques et la distanciation sociale lors de ces événements ont largement disparu.

Cette fatigue n’est aggravée que par la dévastation économique du premier verrouillage de l’Inde pour le pays. Selon le Pew Research Center, quelque 32 millions de personnes sont tombées hors de la classe moyenne du pays, et le nombre de personnes vivant dans la pauvreté en Inde, définie comme celles vivant avec 2 dollars par jour ou moins, a augmenté de 75 millions.

Les inquiétudes concernant la propagation d’une nouvelle variante du virus en Inde viennent s’ajouter à la crise. Le variant, un «double mutant», avec deux mutations identifiées, peut être plus transmissible que d’autres souches du coronavirus.

On sait encore peu de choses sur la variante – selon Bloomberg, on ne sait toujours pas si, ou dans quelle mesure, la nouvelle variante, B.1.617, est à l’origine du pic catastrophique de cas et de décès en Inde – mais le mutant devient rapidement le dominant. souche dans certaines parties de l’Inde.

Déjà, la variante représentait environ 70% des échantillons de virus collectés fin mars – une augmentation de plus de 50% par rapport à trois semaines plus tôt, selon le Wall Street Journal.

«L’Inde a eu un double coup dur», a déclaré au Journal T. Jacob John, professeur de virologie à la retraite au Christian Medical College de l’Inde. «Nous avons baissé la garde lorsque les variantes se sont répandues. C’était le pire moment pour le faire.