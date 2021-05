Les cas de Covid à Delhi chutent en dessous de 2000, le taux de positivité à 2,42 pc

Kejriwal a déclaré que le verrouillage était nécessaire pour que les gains réalisés après de nombreuses luttes ne soient pas perdus.

Delhi a enregistré 1649 nouveaux cas de COVID-19, le plus bas depuis le 30 mars, et 189 décès dimanche, tandis que le taux de positivité a glissé à 2,42%, alors même que le ministre en chef Arvind Kejriwal a prolongé d’une semaine le verrouillage de la capitale.

C’est le deuxième jour au trot que le nombre de morts est resté inférieur à 200.

Il s’agit également du pic quotidien le plus bas de cas enregistrés depuis le 30 mars (992) et de la première fois que le nombre est passé sous la barre des 2000 depuis le 1er avril, lorsque 2790 personnes ont été testées positives pour l’infection.

Delhi avait enregistré 2 260 cas samedi, 3 009 vendredi, 3 231 jeudi et 3 846 mercredi.

Le taux de positivité était de 5,8% mercredi, 5,5% jeudi, 4,76% vendredi et 3,6% samedi.

La ville a enregistré 235 morts mercredi, 232 jeudi, 252 vendredi et 182 samedi.

Les nouveaux décès dus au COVID-19 ont porté le nombre de morts dans la capitale nationale à 23202 dimanche.

Dans un briefing en ligne, Kejriwal a annoncé la prolongation d’une semaine supplémentaire du verrouillage en cours à Delhi, affirmant que le processus de déverrouillage commencera à partir du 31 mai de manière progressive si le nombre de cas de COVID-19 continue de baisser.

Au cours des dernières 24 heures, Delhi a enregistré environ 1 600 cas positifs et le taux de positivité est descendu encore en dessous de 2,5%, a-t-il déclaré.

«J’ai consulté de nombreuses personnes et l’opinion générale était en faveur d’une prolongation de verrouillage pour une semaine. Ainsi, le gouvernement de Delhi a décidé que le verrouillage serait prolongé jusqu’à 5 heures du matin le 31 mai », a-t-il déclaré.

Kejriwal a déclaré que le verrouillage était nécessaire pour que les gains réalisés après de nombreuses luttes ne soient pas perdus.

Il a déclaré qu’il était en pourparlers avec les fabricants de vaccins pour s’assurer que le vaccin était disponible à Delhi, et a affirmé que son gouvernement était prêt à dépenser n’importe quel montant pour cela.

Un total de 68 043 tests, dont 46 745 tests RT-PCR, ont été réalisés il y a un jour, selon le bulletin santé de dimanche.

Le nombre de cas cumulés dimanche s’élevait à 14 16 868. Plus de 13,6 patients lakh se sont rétablis du virus.

Le nombre de cas actifs a diminué à 27 610 dimanche contre 31 308 la veille.

Le nombre de personnes isolées à domicile a chuté à 15 844 contre 18 060 dimanche, tandis que le nombre de zones de confinement est tombé à 46 570 contre 48 429 la veille, selon le bulletin.

