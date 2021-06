Les cas de Covid au Royaume-Uni atteignent leur plus haut niveau en près de 5 mois alors que la variante mutante « Delta + » frappe | Royaume-Uni | Nouvelles

in

C’est un énorme bond par rapport aux 10 633 nouvelles infections annoncées mardi.

Il y a également eu 19 nouveaux décès signalés dans les 28 jours suivant un test positif – presque quadruplé par rapport aux cinq enregistrés la veille – portant le total britannique à 128 027.

En outre, les chiffres publiés par l’Office for National Statistics ont révélé qu’il y avait eu 153 000 décès enregistrés au Royaume-Uni où le coronavirus était mentionné sur le certificat de décès.

Plus tôt dans la journée, Downing Street a déclaré que le gouvernement et Public Health England (PHE) surveillaient la variante Delta Plus.

Le porte-parole de Boris Johnson a déclaré que 41 cas de souche avaient jusqu’à présent été identifiés au Royaume-Uni.

Il a ajouté que PHE avait déjà mis en place des mesures supplémentaires là où la variante avait été détectée.

Cela inclut “la recherche, les tests et l’isolement améliorés des contacts”.

Les données gouvernementales jusqu’à mardi (22 juin) montrent également que sur les 75 188 795 vaccins administrés au Royaume-Uni jusqu’à présent, 43 448 680 étaient des premières doses.

Il s’agit d’une augmentation de 299 837 par rapport à la veille.

Sur le total global de vaccination, 31 740 115 étaient des deuxièmes doses, en hausse de 250 875.

Séparément, les chiffres publiés par les quatre agences de santé du Royaume-Uni montrent que six adultes sur 10 auraient reçu les deux doses d’un vaccin Covid.

Parmi les quatre pays du Royaume-Uni, la bière a la proportion la plus élevée d’adultes complètement vaccinés, avec 61% recevant les deux doses et 1 553 091 secondes doses).

L’Angleterre suit avec 60,4 pour cent (26 745 666 secondes doses), puis l’Écosse avec 59 pour cent (2 617 450) et l’Irlande du Nord avec 56,7% (823 908 secondes doses).

Répondant à ces dernières données, le ministre des Vaccins Nadhim Zahawi a déclaré : « Deux doses d’un vaccin Covid-19 sont absolument vitales pour assurer la protection la plus complète possible que les vaccins ont à offrir – il est extraordinaire que trois personnes sur cinq aient maintenant été vaccinées avec les deux vaccins. .

“Peu importe où vous vivez, d’où vous venez, vos origines ou vos croyances – à condition que vous ayez plus de 18 ans, un vaccin est à votre disposition. J’exhorte toutes les personnes éligibles à recevoir leur vaccin et à nous aider à revenir à la normalité.”

