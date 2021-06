Les cas de covid au Royaume-Uni connaissent la plus forte augmentation depuis février alors que le 21 juin est au bord du gouffre | Royaume-Uni | Nouvelles

in

7 738 tests positifs supplémentaires ont été enregistrés au Royaume-Uni aujourd’hui, le total le plus élevé un samedi depuis le 20 février. Au cours de la semaine dernière, 47 868 nouvelles infections ont été signalées, ce qui représente une augmentation hebdomadaire de 52,5%. Cela arrive à un moment crucial pour Boris Johnson, car il annoncera lundi si la réouverture du verrouillage du 21 juin se déroulera comme prévu.

En plus des 17 738 nouveaux cas enregistrés aujourd’hui, le Royaume-Uni a également signalé 12 nouveaux décès dans les 28 jours suivant un résultat positif au test COVID-19.

Cela par rapport à 17 décès et 8 125 cas signalés un jour plus tôt – bien que les chiffres soient généralement inférieurs le week-end.

Plus tôt cet après-midi, M. Johnson a exprimé sa “sérieuse préoccupation” concernant l’augmentation des infections de la variante Delta (anciennement connue sous le nom de variante indienne), renforçant les suggestions selon lesquelles il devrait retarder la levée des dernières restrictions de verrouillage restantes en Angleterre.

Il a déclaré à Sky News: “Il est clair que la variante indienne est plus transmissible et il est également vrai que les cas augmentent et que les niveaux d’hospitalisation augmentent.

“Maintenant, nous ne savons pas exactement dans quelle mesure cela va se traduire par une mortalité supplémentaire, mais il s’agit clairement d’une question très préoccupante.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il était moins optimiste quant à l’assouplissement du verrouillage qu’à la fin du mois de mai, il a répondu: “Oui, c’est certainement juste.”



PLUS À VENIR…