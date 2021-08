Les cas de Covid au Royaume-Uni ont atteint leur plus haut niveau quotidien en deux mois alors que 140 décès ont été signalés | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Les données du gouvernement ont montré 38 281 nouveaux cas et 140 nouveaux décès dans les 28 jours suivant un test Covid positif enregistré jeudi. Il s’agit du plus haut niveau de nouvelles infections depuis le 22 juillet, où 39 315 cas et 84 décès ont été enregistrés.

Les nouveaux chiffres signifient que le Royaume-Uni a enregistré un total de 6 628 709 cas et 132 143 décès.

Les cas ont augmenté dans toutes les régions anglaises, à l’exception de Londres et du Yorkshire et du Humber, selon le dernier rapport de surveillance hebdomadaire de Public Health England (PHE).

Londres a le taux le plus bas d’infections à coronavirus en Angleterre avec 247,3 cas de coronavirus pour 100 000 personnes.

Le sud-ouest de l’Angleterre a le taux le plus élevé avec 481,7 cas pour 100 000 au cours des sept jours précédant le 22 août.

Les vaccinations ont été saluées par PHE pour avoir réussi à réduire les décès dus à Covid malgré la recrudescence des infections.

Dans sa dernière mise à jour, PHE estime qu’entre 102 500 et 109 500 décès ont été directement évités par le programme de vaccination.

Au total, 47 860 628 premières doses et 42 234 417 secondes doses ont été administrées, soit respectivement 88,1% et 77,7% de la population de plus de 16 ans à la date de mercredi.

Cependant, l’analyse de l’étude de l’application ZOE Covid sur plus de 400 000 personnes a suggéré que la protection Covid diminue chez les personnes entièrement vaccinées.

Cinq à six mois après avoir reçu les deux doses de Pfizer, l’application a constaté que l’efficacité des jabs est tombée de 88 % à 74 % en matière de protection contre Covid.

Quatre à cinq mois après avoir reçu les deux doses d’AstraZeneca, l’efficacité des jabs est tombée à 74 %.

Cela survient après que l’étude ZOE COVID a identifié cinq symptômes « de type froid » de coronavirus chez les personnes entièrement vaccinées.

Le professeur Tim Spector, scientifique principal de l’application ZOE COVID Study, a déclaré: «Selon les données de l’étude ZOE COVID, les personnes entièrement vaccinées représentent désormais près de 30% des cas positifs et il est donc essentiel d’être conscient des symptômes de Covid après vaccination.

«Nos données montrent que les infections post-vaccinales ressemblent beaucoup plus à un rhume qu’à une grippe, les principaux symptômes étant l’écoulement nasal, les maux de tête, les éternuements, les maux de gorge et la perte d’odorat.

“Nous appelons à nouveau le gouvernement à ajouter ces symptômes semblables à ceux du rhume à leur liste pour aider à éduquer le public et à détecter plus de cas.”

PLUS À VENIR