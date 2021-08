Les cas de Covid augmentent avec la variante delta, mais pas les décès grâce au vaccin

Même si la vague actuelle de Covid-19 aux États-Unis dépasse celles du printemps et de l’été 2020, ne suivant que la vague dévastatrice de l’hiver, elle est entraînée par un mélange de cas différent de celui des vagues précédentes.

À l’époque, le coronavirus était encore nouveau et la plupart des gens n’y étaient pas immunisés. Les vaccins étaient encore dans des mois. Lorsque les cas ont commencé à augmenter, les experts ont émis de terribles avertissements selon lesquels les décès augmenteraient bientôt en conséquence. Ils avaient raison.

Mais cette vague survient alors que les États-Unis franchissent une étape importante : 70 % de la population de plus de 18 ans a reçu au moins une dose d’un vaccin Covid. Il existe encore de grandes poches du pays sans protection robuste, avec des taux de vaccination en retard dans les années 40. Ces endroits sont à l’origine de la poussée actuelle. Pourtant, l’immunité est beaucoup plus répandue maintenant et les soins médicaux pour Covid sont bien améliorés. En conséquence, les décès n’augmentent (jusqu’à présent) pas à peu près au même rythme que les cas.

Ce serait l’espoir dans un monde plus vacciné : même si certaines personnes sont toujours infectées, le virus est plus susceptible d’être une gêne temporaire qu’un événement mettant la vie en danger. Les vaccinés peuvent s’attendre à cette protection, même si la variante delta s’installe, mais les non vaccinés sont seuls confrontés à un virus plus dangereux.

Ce qui distingue cette vague de celles qui l’ont précédée, ce sont les différents types de cas de Covid que nous voyons actuellement, par rapport à il y a un an.

1. Personnes non vaccinées

Ils représentent de loin la plus grande part des nouveaux cas, selon les experts en santé publique et les données disponibles. Comme l’a rapporté German Lopez de Vox, les personnes non vaccinées représentent 90 pour cent des nouveaux cas confirmés – ou plus – dans chaque État avec des données sur les cas qui indiquent le statut vaccinal.

Ces personnes sont confrontées à un virus qui a muté pour devenir plus dangereux. Certaines personnes non vaccinées ressentiront des symptômes légers ou même aucun symptôme. C’est vrai depuis le début de la pandémie. Mais les données du Royaume-Uni indiquent que la variante delta désormais dominante entraîne davantage d’hospitalisations – et toutes les données disponibles montrent qu’elle est beaucoup plus transmissible que les variantes précédentes.

Avec différents États et régions connaissant des taux de vaccination étonnamment différents, certains endroits sont plus à risque que d’autres de propagation rapide. Cela se joue dans les données de cas. Le Sud, qui a certains des taux de vaccination les plus bas du pays, enregistre deux fois plus de nouveaux cas par habitant que l’Ouest, la deuxième région la plus durement touchée en ce moment, selon le tracker du New York Times.

Ces épidémies sont à l’origine de l’augmentation du nombre de cas aux États-Unis. Le Mississippi se classe dernier pour les vaccinations par habitant et quatrième pour les nouveaux cas. La Louisiane est quatrième pour les vaccinations et première pour les nouveaux cas.

Au niveau municipal, la hausse des cas est également tirée par les personnes non vaccinées. Un exemple, de San Diego :

Le CDC a estimé que les personnes non vaccinées sont jusqu’à huit fois plus susceptibles d’être infectées par Covid-19 et de présenter des symptômes. Ils sont également 25 fois plus susceptibles d’être hospitalisés avec des symptômes graves et 24 fois plus susceptibles de mourir, par rapport aux personnes vaccinées.

Les personnes non vaccinées dotées d’une immunité naturelle en raison d’une infection antérieure n’apparaissent probablement pas beaucoup dans le nombre de cas en ce moment car elles ont une immunité, et cela semble assez robuste à ce jour. Le CDC recommande toujours à ces personnes de se faire vacciner, car on ne sait pas combien de temps durera l’immunité naturelle.

Les enfants sont le groupe aberrant parmi les non vaccinés; les enfants de moins de 12 ans ne sont toujours pas éligibles pour recevoir une injection. La FDA espère approuver le vaccin pour ces cohortes plus jeunes d’ici l’hiver. Nous savons cependant depuis un certain temps que les enfants semblent moins à risque de contracter une maladie grave due au Covid-19 que les adultes, en particulier les personnes âgées.

2. Personnes vaccinées présentant des symptômes

Ces infections dites « révolutionnaires » représentent une part faible mais notable des nouveaux cas. Selon les données disponibles au niveau des États, les personnes vaccinées représentent actuellement moins de 5% des cas confirmés dans la plupart des endroits.

Il y a quelques sous-groupes ici. Il y a des personnes avec une seule dose qui ont moins de protection que les personnes avec deux et sont donc plus susceptibles d’être infectées et de présenter des symptômes.

Les personnes immunodéprimées sont leur propre groupe. Les vaccins semblent moins efficaces pour eux. Pour que les personnes de ce groupe soient vraiment protégées, le virus devrait être supprimé par une vaccination généralisée – l’immunité collective, en d’autres termes.

“Pour eux, les vaccins sauvent littéralement des vies, mais uniquement via les décisions des autres”, m’a dit Kumi Smith, épidémiologiste à l’Université du Minnesota.

Dans le cas contraire, un petit nombre de personnes vaccinées connaîtront une infection évolutive et se sentiront malades. Les données ont été claires à ce sujet. Avec la variante delta, il semble que ce nombre va être plus important qu’il ne l’était avec les variantes précédentes. Les personnes vaccinées avec Covid peuvent également infecter d’autres personnes, comme l’indique la récente étude du CDC sur l’épidémie de Provincetown, dans le Massachusetts.

Mais il y a une petite partie des personnes vaccinées qui présentent des symptômes. L’OMS a déclaré qu’une majorité de personnes vaccinées sont toujours asymptomatiques, même si elles sont infectées par la variante delta.

Différentes personnes ressentiront des symptômes différents, et certains cas peuvent sembler plus graves que d’autres. Nous savons que certains groupes (personnes âgées, personnes atteintes de certaines conditions préexistantes, etc.) sont plus à risque de présenter des symptômes graves. Heureusement, les taux de vaccination sont les plus élevés parmi la population de plus de 65 ans.

Très peu de personnes vaccinées se sont retrouvées à l’hôpital. S’ils ont la malchance que cela se produise, ils ont encore plus de chances de survivre qu’au début de la pandémie.

Lopez a donné l’exemple de l’épidémie de Provincetown, qui s’est produite en grande partie parmi les personnes vaccinées. Comme il l’a signalé, avant que les vaccinations ne soient généralisées, nous nous serions attendus à ce que 90 personnes de ce groupe finissent à l’hôpital et que neuf d’entre elles meurent. Au lieu de cela, seulement sept personnes ont été hospitalisées et personne n’est décédé.

C’est en partie grâce au vaccin et en partie parce que les prestataires de soins de santé en savent beaucoup plus maintenant sur la meilleure façon de traiter les cas graves de Covid. Pour ces deux raisons, les décès n’ont pas augmenté aussi rapidement que les cas de la vague actuelle.

Il y a un décalage de données à considérer ; les décès apparaissent plus tard que les cas. Mais les nouveaux cas augmentent depuis un mois depuis le 4 juillet, et le nombre de cas quotidiens est maintenant sept fois supérieur à ce qu’il était alors. Il n’y a pas eu d’augmentation comparable des nouveaux décès. Alors qu’ils sont en hausse, ils n’ont même pas doublé sur la même période.

Une question ouverte est de savoir à quel point les personnes vaccinées doivent s’inquiéter de Covid longtemps après la disparition de leur infection. Bien que les données soient actuellement limitées, elles semblent suggérer que les vaccins aident à soulager les longs symptômes de Covid.

3. Personnes vaccinées sans symptômes

Il s’agit probablement de la plus petite proportion de cas. Certains d’entre eux nous manquent sûrement aussi. Le taux de tests positifs élevé aux États-Unis (plus de 10 pour cent maintenant) suggérerait qu’il y a pas mal de cas manqués. Les experts ont déclaré qu’un taux de positivité plus proche de 5% (ou moins) signifie que les niveaux de test sont adéquats ; tout ce qui précède indique qu’un nombre insuffisant de tests est effectué par rapport à la quantité de virus qui se propage dans la communauté.

Quoi qu’il en soit, les personnes infectées qui ne présentent aucun symptôme témoignent de l’efficacité des vaccins.

Certains de ces cas asymptomatiques sont détectés par des tests de routine. Le regroupement parmi les joueurs et les entraîneurs des Yankees de New York en mai est un exemple de la façon dont ces cas surviennent. Une poignée de personnes de l’équipe ont ressenti des symptômes, mais la plupart n’en ont signalé aucun malgré des tests positifs. S’ils n’avaient pas été testés via les règles de la MLB, ils n’auraient peut-être même jamais su qu’ils étaient infectés.

Le risque que des personnes vaccinées asymptomatiques transmettent le virus est actuellement l’une des grandes questions ouvertes, m’ont confié plusieurs experts. Il y a cependant de bonnes raisons de penser que les personnes asymptomatiques sont moins susceptibles de propager Covid que les personnes qui se sentent malades.

“Nous voyons ce schéma chez les personnes non vaccinées”, a déclaré Tara Smith, épidémiologiste à la Kent State University, dans un e-mail. « Les personnes complètement asymptomatiques sont moins susceptibles de se propager que celles qui finissent par développer des symptômes. »

Nous sommes entrés dans une nouvelle phase de la pandémie, avec un mélange de cas plus compliqué que ce que nous avons vu auparavant. Mais ce qui n’a pas changé, c’est que les vaccins offrent toujours la meilleure protection contre le virus.