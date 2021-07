Pionniers du death metal mélodique finlandais INSOMNIUM ont sorti un nouveau single, “L’antagoniste”. La piste, ainsi que des singles déjà publiés “Le Conjurateur” et “Les Réticents”, apparaîtra sur le prochain EP du groupe, “Argent Lune”, dû le 17 septembre via Century Media Records. INSOMNIUM leader Niilo Sevanen déclaré à propos de la “Argent Lune” EP : « Lorsque […] More