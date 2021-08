Les cas de Covid bondissent pour le quatrième jour consécutif et le pic le plus élevé depuis 2 semaines -92 décès enregistrés | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Les deux chiffres sont en augmentation jeudi, lorsque 30 215 cas et 86 décès ont été signalés.

Un décès est enregistré comme lié au coronavirus s’il survient dans les 28 jours suivant un test Covid positif.

Au cours du mois dernier, la Grande-Bretagne a lutté contre une poussée de la variante hautement infectieuse du coronavirus Delta.

Le nombre de cas de coronavirus et de décès est nettement plus élevé que vendredi dernier, lorsque 26 068 et 68 ont été signalés respectivement.

Cependant, les infections restent bien en deçà de la mi-juillet, lorsqu’elles ont culminé à plus de 50 000 par jour.

À travers la Grande-Bretagne, plus de 39 millions de Britanniques sont désormais doublement vaccinés, ce qui leur offre la meilleure protection possible contre le COVID-19.

Six autres millions ont reçu leur premier jab et attendent actuellement leur deuxième.

Plus tôt cette semaine, le gouvernement a annoncé que toutes les personnes âgées de 16 et 17 ans se verraient offrir un premier vaccin, suite aux conseils du Comité mixte sur les vaccins et la vaccination. [JCVI].

Des conseils supplémentaires sur la question de savoir si ce groupe d’âge doit recevoir une deuxième dose seront publiés plus tard.

Cela rend 1,4 million d’adolescents supplémentaires éligibles pour le vaccin.

Auparavant, les enfants de plus de 12 ans ne pouvaient se faire piquer que s’ils vivaient avec une personne à haut risque, avait certains problèmes de santé ou approchait de leur 18e anniversaire.

Les États-Unis et un certain nombre de pays européens, tels que l’Italie et la France, ont systématiquement vacciné les personnes âgées de 16 à 17 ans.

Cependant, au Royaume-Uni, seul le vaccin Pfizer a été approuvé pour les moins de 18 ans.

Le professeur Jonathan Van-Tam, médecin-chef adjoint pour l’Angleterre, a commenté : « Nous avons l’approvisionnement et je m’attends à ce que cela commence dans un très court nombre de semaines en effet.

« Il n’y a pas de temps à perdre pour s’occuper de ça. Je veux que nous procédions aussi vite que possible.

Boris Johnson a exhorté ceux qui sont éligibles à «écouter le JCVI» et à se faire vacciner.

Il a ajouté: “Ils sont extrêmement experts, ils sont parmi les meilleurs, sinon les meilleurs au monde – ils savent ce qui est sûr et je pense que nous devrions les écouter et suivre notre exemple.”

Il y a des spéculations que le vaccin pourrait finir par être offert à tous les plus de 12 ans.

Les personnes âgées de 16 et 17 ans n’auront pas besoin d’une autorisation parentale s’ils souhaitent recevoir un jab.

La décision a été saluée par le professeur Peter Openshaw, de l’Imperial College de Londres.

S’adressant à la BBC, il a déclaré: “La vaccination des adolescents peut avoir un effet majeur sur le retour de Covid l’hiver prochain, en supposant que les taux baissent cet été.

“La vaccination complète prend du temps, donc plus tôt nous commençons, plus tôt ce groupe d’âge sera protégé.”

Plus à venir…