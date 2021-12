Les cas de COVID en France s’élèvent à 100 000

La France a enregistré plus de 100 000 infections virales en une seule journée pour la première fois de la pandémie et les hospitalisations liées au COVID-19 ont doublé au cours du mois dernier, car la variante omicron à propagation rapide complique les efforts du gouvernement français pour éviter un nouveau verrouillage.

Plus d’une personne sur 100 en région parisienne a été testée positive la semaine dernière, selon le service régional de santé.

La plupart des nouvelles infections sont liées à la variante omicron, qui, selon les experts gouvernementaux, sera dominante en France dans les prochains jours. Omicron est déjà dominant en Grande-Bretagne, d’outre-Manche.

Un personnel médical prépare des échanges nasaux pour tester une femme avec ses enfants sur un site de test la veille de Noël à La Celle-Saint-Cloud, à l’ouest de Paris, le vendredi 24 décembre 2021. Le président Emmanuel Macron a publié un TikTok de style selfie vidéo jeudi appelant les jeunes à se faire tester avant de rejoindre les membres de la famille pour les vacances. (Photo AP/Michel Euler)

LA FRANCE CHERCHE À ÉVITER LE VERROUILLAGE AVEC DES RÈGLES PLUS STRICTES SUR LES VACCINS

Pendant ce temps, une augmentation des infections à variante delta au cours des derniers mois fait augmenter les hospitalisations en France et met à nouveau les unités de soins intensifs sous pression pendant les vacances de Noël. Plus de 1 000 personnes en France atteintes du virus sont décédées au cours de la semaine dernière, portant le nombre total de morts dans le pays à plus de 122 000.

Le gouvernement du président Emmanuel Macron tient lundi des réunions d’urgence pour discuter des prochaines étapes de la lutte contre le virus. Certains scientifiques et éducateurs ont exhorté à retarder le retour à l’école après les vacances ou suggéré de réimposer un couvre-feu.

Un homme tient une pancarte indiquant « Je ne bois pas de Gluhwein » alors qu’il proteste avec d’autres artistes lors d’une manifestation à Bruxelles le dimanche 26 décembre 2021. Des artistes belges, des exploitants de cinéma, des organisateurs d’événements et d’autres se sont réunis dimanche pour protester la décision du gouvernement de fermer la vie culturelle du pays pour endiguer la propagation de la variante croissante du virus omicron. Gluhwein fait référence à une boisson courante qui est servie sur les marchés de Noël. (AP Photo/Virginia Mayo)

LA FRANCE LIMITE LES VOYAGES DEPUIS LA GRANDE-BRETAGNE POUR COMBATTRE OMICRON

Mais le ministre français de l’Éducation a déclaré que les écoles devraient rouvrir comme d’habitude le 3 janvier, et d’autres responsables gouvernementaux s’efforcent d’éviter des mesures qui entraveraient la reprise économique du pays.

Au lieu de cela, le gouvernement français espère que les vaccinations renforcées seront suffisantes. Le gouvernement pousse un projet de loi qui exigerait la vaccination pour entrer dans tous les restaurants et de nombreux lieux publics, au lieu du système actuel de carte de santé qui permet aux gens de produire un test négatif ou une preuve de rétablissement s’ils ne sont pas vaccinés.

En Belgique voisine, le gouvernement a imposé à partir de dimanche de nouvelles mesures ordonnant la fermeture de lieux culturels comme les cinémas et les salles de concert.

Certains lieux ont défié l’interdiction et des milliers d’artistes, d’organisateurs d’événements et d’autres ont manifesté dimanche à Bruxelles contre la décision, portant des pancartes indiquant « The Show Must Go On » ou « No Culture No Future ». Ils accusent le gouvernement belge de deux poids, deux mesures parce qu’il a permis aux marchés de Noël, avec leurs foules bruyantes et leur consommation de vin chaud, de rester ouverts, ainsi que les restaurants et les bars.