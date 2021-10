Les cas de Covid les plus élevés depuis juillet: augmentation à 45 140 en 24 heures – avec 57 décès supplémentaires | Royaume-Uni | Nouvelles

Selon les derniers chiffres du gouvernement, il y a eu 45 140 nouveaux cas de virus et 57 décès liés au cours des dernières 24 heures. Le nombre total de personnes qui ont eu dans les 28 jours suivant un test positif pour Covid-19 est passé à 138 584.

Il s’agit du cinquième jour consécutif où le nombre de tests positifs à travers le pays a dépassé les 40 000.

Des chiffres distincts publiés par l’Office for National Statistics montrent qu’il y a eu 163 000 décès enregistrés au Royaume-Uni où Covid-19 a été mentionné sur le certificat de décès.

Les données gouvernementales jusqu’au 16 octobre montrent que sur les 94 756 683 injections Covid administrées au Royaume-Uni, 49 398 211 étaient des premières doses, soit une augmentation de 23 706 la veille.

Quelque 45 358 472 étaient des deuxièmes doses, soit une augmentation de 32 983.

Ces derniers chiffres interviennent après que l’ancien Premier ministre Gordon Brown a déclaré que le fait de ne pas envoyer de vaccins Covid inutilisés d’Europe et des États-Unis vers les pays en développement serait un acte de négligence « criminelle ».

M. Brown a déclaré à Sky News: « Beaucoup d’entre eux pourraient être gaspillés – et ce serait criminel – qui pourraient être immédiatement transportés par avion vers les pays où le niveau de vaccination est si faible que même les infirmières et les médecins ne sont pas protégés et certainement pas les personnes âgées et vulnérables.

« Boris Johnson a promis au G7 qu’il allait vacciner le monde entier.

« Il a fait cette annonce audacieuse que, d’ici l’année prochaine, tous ceux qui étaient adultes seraient vaccinés dans le monde en développement ainsi que dans le monde développé.

« Mais depuis lors, il s’est passé si peu de choses que nous sommes maintenant confrontés à la possibilité que chaque cible soit manquée. »

Plus à venir…