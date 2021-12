Les cas de Covid ont atteint 100 000 au Royaume-Uni: les 10 points chauds du virus révélés | Royaume-Uni | Des nouvelles

Le Royaume-Uni a signalé plus de 100 000 tests de coronavirus positifs quotidiens pour la première fois depuis le début des tests de masse en 2020. 106 122 autres cas de COVID-19 confirmés en laboratoire ont été enregistrés au Royaume-Uni mercredi à 9 heures, a confirmé le gouvernement.

Le gouvernement a déclaré que 140 autres personnes étaient décédées dans les 28 jours suivant un test positif pour Covid-19.

Des chiffres distincts publiés par l’Office for National Statistics montrent qu’il y a maintenant eu 173 000 décès enregistrés au Royaume-Uni où Covid-19 a été mentionné sur le certificat de décès.

Cela survient alors qu’Omicron se propage rapidement dans tout le Royaume-Uni avant Noël et le Nouvel An, avec de nouvelles restrictions introduites au Pays de Galles et en Écosse ces derniers jours.

Les infections sont restées à des niveaux record ces derniers jours, avec huit des 10 totaux quotidiens les plus élevés pour les infections signalées depuis le 15 décembre.