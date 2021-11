Les cas de Covid sont à la hausse MAPPED: Les 18 points chauds du Royaume-Uni où le taux d’infection est SUPÉRIEUR à 500 | Royaume-Uni | Nouvelles

Les cas de coronavirus sont en baisse à travers le Royaume-Uni depuis la mi-octobre, le nombre moyen de nouvelles infections sur sept jours ayant baissé de près de 15 000. Cependant, à mesure que la température commence à baisser, les taux d’infection ont recommencé à augmenter.

On s’attend à ce que Covid devienne de plus en plus sauvage tout au long de l’hiver, alors que les gens se rendent à l’intérieur pour éviter le gel.

Mais rencontrer de grands groupes de personnes à l’intérieur augmente le risque de transmission du virus.

À l’heure actuelle, il y a déjà 18 régions du pays avec des taux d’infection incroyablement élevés.

Plus inquiétant encore, ils sont relativement dispersés dans tout le Royaume-Uni, bien que la plupart des points chauds apparaissent dans le sud du Pays de Galles.

Points chauds de Covid au Royaume-Uni où le taux d’infection est supérieur à 500 pour 100 000 personnes

Torfaen – 671,7 (cas pour 100 000 personnes)

Îles Orcades – 669,6

Vallée de Glamorgan – 637,9

Na h-Eileanan Siar – 615.1

North Tyneside – 594,1

Clackmannanshire – 581

Neath Port Talbot – 579,7

Caerphilly – 570.1

Blanenau Gwent – 564,1

Fermanagh et Omagh – 548

Ayrshire de l’Est – 544,4

Cardiff – 543,6

Powys – 514,9

Newport – 506.9

Central Bedfordshire – 506

Abbaye d’Antrim et de Newtown – 504.3

Bath et North East Somerset – 504.2

Swansea – 503,7

Pendant ce temps, le gouvernement fait toujours pression pour que tous les patients éligibles reçoivent leur vaccin de rappel Covid.

Plus de 11 millions de personnes ont maintenant reçu un troisième coup, bien que ce soit légèrement inférieur aux prévisions plus tôt cette année.

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, a déclaré : « Plus de 11 millions de personnes à travers le Royaume-Uni bénéficient désormais des boosters de protection essentiels, à l’approche des mois d’hiver les plus froids.

« Je tiens à remercier toutes les personnes impliquées dans le programme de vaccination pour leurs efforts inlassables et tous ceux qui se sont manifestés, renforçant notre mur de défense coup par coup à travers le pays.

« Nous savons que l’immunité commence à décliner après six mois, alors ne tardez pas – faites-vous vacciner dès que possible pour aider à garder le COVID-19 à distance cet hiver et vous protéger davantage, vous et vos proches. »

Plus de 50 millions de personnes au Royaume-Uni ont reçu au moins une dose du vaccin.

Cependant, dans le même temps, le nombre de nouveaux décès de Covid a également commencé à augmenter au Royaume-Uni.

Environ 160 personnes meurent actuellement du coronavirus chaque semaine au Royaume-Uni, contre seulement six en juin.