Les cas de Covid sont les plus élevés en six semaines alors que les infections augmentent à travers le Royaume-Uni – Boris sous pression | Royaume-Uni | Nouvelles

Plus de 40 000 nouveaux cas de Covid ont été enregistrés à travers le Royaume-Uni, marquant la plus forte augmentation de cas depuis juillet. Cela survient alors que les données du gouvernement ont révélé que plus de 90 000 000 de personnes ont reçu un vaccin Covid.

Vendredi, le Royaume-Uni a signalé 42 076 nouveaux cas de COVID-19 – une augmentation par rapport aux 38 154 de jeudi.

Le Royaume-Uni a également enregistré 121 décès dans les 28 jours suivant un test positif – contre 178 la veille, selon les données du gouvernement.

Il s’agit de la plus forte augmentation du nombre de cas depuis le 21 juillet, date à laquelle 44 104 cas ont été enregistrés.

Les données gouvernementales jusqu’au 2 septembre montrent que sur les 91 314 745 injections Covid administrées au Royaume-Uni, 48 171 998 étaient des premières doses, soit une augmentation de 40 002 la veille.

Quelque 43 142 747 étaient des deuxièmes doses, soit une augmentation de 119 375.

Plus tôt cette semaine, le Royaume-Uni a signalé le plus grand nombre de décès quotidiens de Covid depuis mars.

Mercredi, 207 autres personnes sont décédées dans les 28 jours suivant un test positif pour le coronavirus, a annoncé le gouvernement.

Le chiffre quotidien est le plus élevé depuis le 9 mars, date à laquelle 231 décès ont été signalés.

C’est une histoire marquante… la suite suivra