Les cas de Covid tombent au Premier ministre pour la deuxième semaine consécutive

01/10/2022 à 18:54 CET

.

Les cas de Covid en Premier League, la division d’honneur du football anglais, sont tombés pour la deuxième semaine consécutive et 72 infections ont été enregistrées au cours des sept derniers jours.

Entre le lundi 3 janvier et le dimanche 9 janvier 12 973 tests ont été effectués sur des footballeurs et des employés de clubs, dont 72 positifs.

Suivez toute la Premier League en exclusivité sur DAZN. Abonnez-vous maintenant, vous avez un mois d’essai gratuit!

La Premier League utilise des tests d’antigène quotidiens et n’utilise la PCR que pour confirmer les positifs. Pour réduire les infections, il y a quelques semaines, des protocoles spécifiques à cette situation ont été mis en place, avec un plus grand respect de la distanciation sociale, l’utilisation de masques extérieurs, plus de tests et la réduction du temps de traitement comme les massages, pour réduire les contacts dans les intérieurs.

Lors du dernier décompte, 94 cas ont été enregistrés au Premier ministre. L’épidémie de cas au Royaume-Uni, conséquence de l’apparition en décembre du variant omicron, a déjà provoqué le report de 19 matches de Premier League, le dernier d’entre eux cette semaine Everton-Leicester City.