Les cas de Meta Virtual Reality n’auront pas besoin de se connecter à Facebook

29/10/2021 à 11h17 CEST

Le nom Oculus n’existera plus, il sera également remplacé par Meta, mais il y a au moins une bonne nouvelle dans la décision de Facebook de changer son nom en Meta. Un compte Facebook ne sera pas nécessaire pour utiliser les casques VR Quest.

« Nous travaillons sur de nouvelles façons de se connecter à Quest qui ne nécessiteront pas de compte Facebook, quelque chose qui arrivera l’année prochaine », a expliqué Bosworth, le directeur technique de l’entreprise. « C’est l’un de nos domaines de travail les plus prioritaires en interne« .

But a annoncé en août 2020 qu’il exigerait demandez à tous les propriétaires d’Oculus de se connecter à leurs appareils avec un compte Facebook. À ce moment là, la société a déclaré qu’elle commencerait à exhorter les gens à fusionner leurs comptes Oculus et Facebook à partir d’octobre 2020. Dans le cadre de ce plan, les propriétaires d’Oculus aurait eu jusqu’au 1er janvier 2023 pour continuer à utiliser vos écouteurs sans compte Facebook. Après ce point, Meta s’est assuré que les appareils continueraient à fonctionner, mais averti que certains jeux et applications ne. Sans surprise, la communauté Oculus a immédiatement attaqué cette décision désastreuse.